На Западе нанесли удар по угольной промышленности Украины - Guardian

На Западе нанесли удар по угольной промышленности Украины - Guardian
Фото: Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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"Большая семерка" решила прекратить финансирование отрасли

Страны, входящие в состав G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – приняли совместное решение перестать финансово поддерживать добычу угля за рубежом. В частности "Большая семерка" вкладывалась в отрасль на Украине.

Решение было принято после растянувшихся на два дня ожесточенных споров во время встречи министров окружающей среды и энергетики в рамках принятой ранее стратегии об отказе от добычи угля до 2030 года, пишет The Guardian. Официально это обосновали ростом температуры по всей планете на 1,5 °C.

Единственной страной, которая выразила обеспокоенность принятым решением стала Япония, являющаяся одним из крупнейших в мире источником финансирования угольной энергетики. Ее представители заявили, что Китай может воспользоваться ситуацией и построить за рубежом собственные угольные станции. 

В прошлом году угольная промышленность на Украине столкнулась с серьезным кризисом. В Кривом Роге горняки устроили забастовку, требуя повысить зарплаты и улучшить условия труда. Около 400 человек закрылись в шахтах, отказываясь выходить на поверхность. 

В середине мая сотни горняков пришли к офису украинского президента Владимира Зеленского из-за невыплаты зарплат. Шахтеры заявили, что власти виноваты в разрушительных процессах, с которыми столкнулась отрасль, и они обязаны установить "адекватную цену" на полезные ископаемые – в противном случае работники намерены порализовать функционирование всех предприятий.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость254274
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Пердячим газом пусть отапливаются.
Муха Цокотуха
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В Кривом Рогу не угольные шахты, а рудные.
Гость250891
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Родственники в Кривом роге уже года два как хотят в Россию, точнее, что бы Кривой рог стал российским
Повелитель хохлов
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Шароварники, ну шо везьмирснами ? А, хохлопидарье :) Классно вам залюпойпоебалу провели и это только начало!
Байден
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Гость245061
Санкт-Петербургский гей-прайд (ЛГБТ-прайд, гей-парад) — гей-прайд в Санкт-Петербурге, проходящий ежегодно в июне-июле. Тебе незачем ехать в Европу, чтобы тебя отлюбили в попу
Чего визжишь, хохлопид@р тебя 22 мая в Куеве на гейпараде тр@хали и недотр@хали?
Майданутость это когда ты одновременно - Хохол, бандеровец и пид@р
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Гость245061
Санкт-Петербургский гей-прайд (ЛГБТ-прайд, гей-парад) — гей-прайд в Санкт-Петербурге, проходящий ежегодно в июне-июле. Тебе незачем ехать в Европу, чтобы тебя отлюбили в попу
Чего визжишь, хохлопид@р тебя 22 мая в Куеве на гейпараде тр@хали иил недотр@хали?
Гость246688
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Шо, придурки, захотелось кружавчиков, получайте. Надо быть клиническими идиотами, чтобы интегрироваться в обьединение вассалов и шлjuх США, причем в роли их проституток. То есть прислугой у холопов. С условием уничтожения собственной экономики, промышленности. Совершенно не жалко это подобие народа.
Гость230853
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Каклi, как вы сможiтi жiть без воровства Российского газа?
Пилот Аэрбас
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Позавчера отказались санкции против Северного потока вводить, а сегодня отказались денежки на угольную промышленность Украины давать. Мне кажется все это не случайно. Пошел явный слив кого то.
Гость235369
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Сливают 404. Что и ожидалось еще в 2014 году. Это все предсказывалось, но рагулям хоть мочись в глаза - все божья роса, ну не обучаемы они вообще ничему, только нарицательная анекдотическая жадность и пустые желудки.
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