Путин готов обсудить Крым с Зеленским - Песков

Путин готов обсудить Крым с Зеленским - Песков
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Но только в случае, если вопрос будет касаться сотрудничества между странами, отметил он

Киев настаивает, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским должна быть на их условиях – во время общения между главами необходимо поднять вопросы Крыма и Донбасса. В Кремле прокомментировали выставленные ультиматумы, отметив, что поговорить про Крым готовы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

В эфире передачи "Москва.Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он отметил, что стороны при обсуждении возможной встречи столкнулись с тупиковой ситуацией. Украина настаивает на обсуждении крымского вопроса. Отрывок интервью Пескова для передачи публикует "Вести".

"Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества, – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, – если в этом плане, я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто это не будет ни с кем никогда обсуждать", – заявил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что, согласно Конституции РФ, вести разговоры об отчуждении территорий страны является уголовным преступлением. Он сообщил, что переговоры по поводу вероятных тем встречи лидеров еще ведутся, но к чему они приведут не знает.

Украинская сторона, комментируя обсуждение проведения саммита, отмечала, что диалог между странами идет очень тяжело.

Журналисты полагают, что встреча между Путиным и Зеленским и вовсе сорвется из-за множества противоречий между Москвой и Киевом. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость245259
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А под чубом пустой котелок ,как был так и остался
гость191919
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Гость244990
Новгород - оккупирован Москвой в 1571 году, половина населения депортирована в низовые земли. Причем здесь РФ? КЕНИГСБЕРГ - (современный Калининград) оккупирован Сталиным в 1945 году. Причем здесь РФ? ВЛАДИВОСТОК - (бывший китайский Хайшеньвэй) - оккупирован Москвой в 1860 году. Причем здесь РФ?
Киев был оккупирован хохлохазарами до тех пор, пока князь в 882 году не пришел и не поставил вас хазар р@<цензура>.
гость191919
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Гость245061
Дурло ватное, да ты можешь как угодно оправдываться и изворачиваться, но факт остается фактом: аннексию Крыма не признал никто, кроме Венесуэлы, Никарагуа и Науру. Писанине твоей цена - 11.80 в базарный день. А вот это "к Крыму понятие «территориальная целостность Украины» не вполне применимо: с 1992 года там действовала конституция, по которой «Республика Крым самостоятельно" вообще смешно. До аннексии Крым был "автономной республикой в составе Украины". С твоей логикой получается, что, например, Татарстан не является частью Рф и может хоть завтра войти в состав Турции.
Дегенерат вышиватный, Крым провел референдум согласно Конституции АР Крым. Крым в 1954 году антиконституционно присоединен к УССР. В 1991 году после классического сепаратизма Украина аннексировала Крым.,
А твое ,чубатого дегенерата, признание или не признание крымчанам пофиг.
гость191919
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Гость231008
какая логика с засранными мозгами геббельсовской пропаганды ? точнее путинской, перед которой геббельсовская нервно курит.
Тебе пиндосы видимо ершиком для унитаза начисто вычистили мозг и забили геббельсовскую пропаганду , то есть пиндосовскую , чтоб твоя пустая черепушка не звенела от пустоты.
Гость234703
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Гость231008
и что "субъекты РФ" ? так же сосут писюны, получая 30 тыс. рублей.
не знал бы не писал.
Хммм, раз ты такой "знающий" давай конкретику или ты обычный "среднестатестический пиzдабол"
Гость231008
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Гость234703
про бабушек и дедушек не тебе вещать, ты о них и трети не знаешь, понахватался из интернетов, ну <цензура>, жги дальше, а я спрашивал конкретно о субъектах РФ, а не о бабушке с дедушкой
и что "субъекты РФ" ? так же сосут писюны, получая 30 тыс. рублей.
не знал бы не писал.
Гость245674
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Гость233951
Договор подписани рф даже не стоит тои бумаги где подпис, с ними дело имет себя не уважат,
Нэуч захраничный, чтобы так говорить нужны факты, или без фактов <цензура> в лужу это уже в порядке вещей?
Гость233951
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Гость244990
В 1994 году РФ подписала Будапештский договор, которым гарантировала территориальную целостность Украины. В 1997 году РФ подписала с Украиной Договор о дружбе, включавший гарантии существующих границ.
Договор подписани рф даже не стоит тои бумаги где подпис, с ними дело имет себя не уважат,
Гость245434
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Гость231008
де факто не существует и РФ как единого государства. есть набор феодально-вассальных образований которые "верны" своему "царю" пока тот их кормит из бюджета, обворовывая русское население в том числе.
весь кавказ, все эти адыгеи, коми и тывы это только формально "российская федерация".
что говорить если в составе РФ есть официальный бандитский русофобский анклав.
"в составе РФ есть официальный бандитский русофобский анклав".
Гость231008, спасибо, вот это другое дело! Порадовали. Приятно читать умные комментарии. Не "угнетенная рюзге фожыстами бедная Ичкерия" , а бандитский русофобский анклав! Абсолютно правильно! Очень хорошо, что вы поняли: чеченоиды - никакие не "побратими" украинцам, чеченоиды - это бандюги и террористы.
Гость234703
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Гость231008
комфортно ? ты называешь комфортно тех бабушек которые живут на 200$ ?
или может среднестатистического жителя раши из усть-залупинска с зарплатой 300$ ?
а может комфортно живется обитателям ветхого жилья коего в раши за время путина стало в разы больше ?
или комфортно живется оставшимся в живых ветеранам, у которых никогда не было туалета и горячей воды ?
кому живется комфортно ?
тем кто внутри ТТК живет и сосет пенисы руководства госкомпаний, получая annual bonus-ы ?
им да - комфортно.
про бабушек и дедушек не тебе вещать, ты о них и трети не знаешь, понахватался из интернетов, ну <цензура>, жги дальше, а я спрашивал конкретно о субъектах РФ, а не о бабушке с дедушкой
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