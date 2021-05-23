"Фортуна" продолжила работы по укладке "Северного потока-2" в водах Германии

продолжениеРешение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
Федеральное морское и гидрографическое агентство разрешило дальнейшую прокладку труб

Баржа "Фортуна" продолжила работы по укладке "Северного потока – 2" в экономической зоне ФРГ. 

Сейчас судно производит работы в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями, пишет РИА "Новости". При этом ранее федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге дало добро на продолжение строительства. 

Ранее в Киеве оценили последствия запуска "Северного потока-2". Глава украинского МИД признал завершение строительство поражением США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Россия -Русь
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Гость243366
Ай молодцы!!!Красавы!Удачи!
Догадайся с одного раза - что будет с хохлогабонской газотранспортной трубой после запуска СП-2
Россия -Русь
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Гость240529
Злобные хамоватые проповедники 7 лет хоронят Украину. Не доходит до них, что поезд ушел. Сдуру старенький дедушка и компания наломали дров, а теперь все кулаками машут. Цугцванг. Неумные люди не понимают, что реальная жизнь и информация совсем другие и очень далеки от картинок, которые рисует Старая площадь и ее слуги. Флаг тебе в руки, "умник".
Злобные недоразвитые рогули окраинские угробили страну..Осталось только есть попкорн и смотреть на укрозверинец, добивающий остстки укрУины Ну а недострана Украина заслуживает себе презиков - алконавта Парашенко, и хрипатого наркошу Зе-лупу..Ну какие президенты такие и избиратели.
Беги в военкомат, запишись в укровермахт, а то Путин нападет.
Гость240529
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стратегических задач проект не решает,проект оставляет селюков без халявы,вот они и бесятся...
Либо Россия достраивает СП-2, прекращает транзит по дуркаинской ГТС и тем самым оставляет гнить незалежную в собственной злобной блевотине, либо Россия оккупирует незалежную и конфискует ГТС, чтобы продолжать качать газ в Европу, Северо-Крымский канал, чтобы восстановить водоснабжение Крыма, и атомные электростанции, чтобы исключить ядерный трындец для себя и той же Европы.
Злобные хамоватые проповедники 7 лет хоронят Украину. Не доходит до них, что поезд ушел. Сдуру старенький дедушка и компания наломали дров, а теперь все кулаками машут. Цугцванг. Неумные люди не понимают, что реальная жизнь и информация совсем другие и очень далеки от картинок, которые рисует Старая площадь и ее слуги. Флаг тебе в руки, "умник".
стратегических задач проект не решает,проект оставляет селюков без халявы,вот они и бесятся...
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Гость243471
Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин все подробно описал. Убыточный проект, на котором нажились друзья Путина. Догадайтесь с одного раза - кто оплачивает и будет оплачивать эти убытки дальше. Никаких стратегических задач проект не решает. Это, если кто серьезно интересуется. Достроят, сразу встанет вопрос сертификации и заполнения. Но этот уровень понимания недоступен автору статьи.
Либо Россия достраивает СП-2, прекращает транзит по дуркаинской ГТС и тем самым оставляет гнить незалежную в собственной злобной блевотине, либо Россия оккупирует незалежную и конфискует ГТС, чтобы продолжать качать газ в Европу, Северо-Крымский канал, чтобы восстановить водоснабжение Крыма, и атомные электростанции, чтобы исключить ядерный трындец для себя и той же Европы.
Гость243366
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Гость243471
Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин все подробно описал. Убыточный проект, на котором нажились друзья Путина. Догадайтесь с одного раза - кто оплачивает и будет оплачивать эти убытки дальше. Никаких стратегических задач проект не решает. Это, если кто серьезно интересуется. Достроят, сразу встанет вопрос сертификации и заполнения. Но этот уровень понимания недоступен автору статьи.
<цензура> пшол пёс правокаторный.Не тебе обсуждать Сев.Пот.2))
Гость243366
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Ай молодцы!!!Красавы!Удачи!
Гость243471
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Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин все подробно описал. Убыточный проект, на котором нажились друзья Путина. Догадайтесь с одного раза - кто оплачивает и будет оплачивать эти убытки дальше. Никаких стратегических задач проект не решает. Это, если кто серьезно интересуется. Достроят, сразу встанет вопрос сертификации и заполнения. Но этот уровень понимания недоступен автору статьи.
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