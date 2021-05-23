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Баржа "Фортуна" продолжила работы по укладке "Северного потока – 2" в экономической зоне ФРГ.
Сейчас судно производит работы в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями, пишет РИА "Новости". При этом ранее федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге дало добро на продолжение строительства.
Ранее в Киеве оценили последствия запуска "Северного потока-2". Глава украинского МИД признал завершение строительство поражением США.
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