Федеральное морское и гидрографическое агентство разрешило дальнейшую прокладку труб

Баржа "Фортуна" продолжила работы по укладке "Северного потока – 2" в экономической зоне ФРГ.

Сейчас судно производит работы в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями, пишет РИА "Новости". При этом ранее федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге дало добро на продолжение строительства.

Ранее в Киеве оценили последствия запуска "Северного потока-2". Глава украинского МИД признал завершение строительство поражением США.