Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

Белорусского журналиста Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Экс-редактор признаного в Белоруссии экстремистким телеграм-канала Nexta летел на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс.

Как сообщает "Пул Первого" – телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко, – сотрудникам спецслужб поступило сообщение, что на борту самолета находится бомба. По их информации, представители авиакомпании обратились к Минску с просьбой обеспечить безопасность транспорного средства в воздухе. По личному приказу президента Белоруссии в небо на перехват борта отправили истребитель МиГ-29, который сопроводил самолет – его экстренно посадили в минском аэропорту.

По слухам, в Вильнюс Протасевич летел по личным делам, ехать в Белоруссию не собирался. Как сообщает телеграм-канал Baza, в республике ему грозит смертная казнь. В ноябре прошлого года Генпрокуратура Республики обращалась в Минюст Польши с просьбой выдать им журналиста для привлечения к ответственности по делу о массовых беспорядках.

Напомним, журналист вместе со Степаном Путило основал телеграм-канал Nexta, который выступал против Александра Лукашенко. Во время выборов в августе прошлого года они активно освещали развернувшиеся в стране протесты, первыми опубликовав кадры предполагаемого убийства митингующего Александра Тарайковского силовиками. Несколько раз журналистов ловили на публикации фейк-новостей.

Позже авторы стали выставлять на всеобщее обозрение личные данные сотрудников полиции, призывая читателей к агрессивным действиям. В Белоруссии телеграм-канал признан экстремистским. 

В конце сентября 2020 года Роман Протасевич покинул редакцию Nexta, по слухам, из-за разногласий с Путило.

Роман ИГНАТОВ

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Влад
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Не сразу понял что блогеру, из заголовка вроде как Лукашенко грозит ?! :) Авторам надо грамотнее писать заголовки.
Гость244437
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зачем такие громкие заголовки... на официальном уровне сказано - до 15 лет...
Гость250720
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Гость248622
самозванец подло подставляет Россию. ему надо усидеть на унитазе. Белоруссю изнасиловал и душит. Но приговор народ ему вынес - смертный.
Кастрюлеголовый-ты там у пшеков в качестве раба пашешь....
Сергей
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Хохлы -дегенераты
А мы правильно понимаем, что Владимир Зеленский сейчас готов добить отношения с Беларусью ради неонациста и террориста, который в своей стране публиковал личные данные силовиков, за что сегодня в Украине был бы подвешен за гениталии лично Арсеном Аваковым?
Сам себе диагноз поставил?
Хохлы -дегенераты
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А мы правильно понимаем, что Владимир Зеленский сейчас готов добить отношения с Беларусью ради неонациста и террориста, который в своей стране публиковал личные данные силовиков, за что сегодня в Украине был бы подвешен за гениталии лично Арсеном Аваковым?
Гость248622
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самозванец подло подставляет Россию. ему надо усидеть на унитазе. Белоруссю изнасиловал и душит. Но приговор народ ему вынес - смертный.
Гость248493
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Гость232472
У него карма плохая. Ясновидящие в сети писали подробно. Поищи.
Ясновидящие, колдуны как и лжепророки запрещены священными книгами. Зачем мне их искать. Не будь наивным и суеверным! Вот, поэтому и заблудился в своих суевериях! Тебе бы самому делать выводы своей головой и понимать, чем закончится вся эта провокация против Беларуси.
Гость232472
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Гость248136
Ты кто? Зулусский колдун ?
У него карма плохая. Ясновидящие в сети писали подробно. Поищи.
Гость239537
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Гость248089
Лукашенко молодец, сильный человек. Не прогибается перед нацистами .мир ,ты ошалел ,дай спокойно жить народу беларусии .а этот мерзавец и <цензура> ,ответит по закону. Протасевич шел к этому .это ждет и алкпша лахушку, карррртавую мерзавку , кухарку с гомеля , макара, карач ,путило ,и других негодяев ,предавших свой народ и страну .
Назови нацистов, болтун. Ты хоть знаешь кто это такие.
Гость248136
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Объективный
Лукашенко плохо закончит . Очень надеюсь, что уже скоро .
Ты кто? Зулусский колдун ?
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