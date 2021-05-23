В Литве отреагировали на задержание самолета с белорусским оппозиционером

Версии о причинах экстренной посадки судна у стран не совпадают

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене прокомментировала экстренную посадку самолета компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, в Минске. 

Ранее в Белоруссии заявили, что им поступило сообщение с просьбой обеспечить безопасность судна в воздухе, поскольку на нем может находиться бомба. Однако Бейшене эту информацию опровергла.

В разговоре с Delfi она указала, что, по их данным, на борту самолета между пассажирами произошла драка. Экипаж принял решение посадить самолет в Минске. К слову, лететь до точки назначения – Вильнюса, оставалось меньше, чем до столицы Белоруссии во время разворота судна, судя по данным Flightradar. 

После посадки самолета в минском международном аэропорту задержали создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Ему грозит смертная казнь.

Роман ИГНАТОВ

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Гость244905
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Сейчас введут санкции против Беларуси. Потом чешские спец-службы по наводке английских выяснят, что устроившие драку на борту, из-за чего и посадили лайнер, были Петров и Баширов. И снова завопят про остановку северного потока...
Гость235353
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ЕБАЛТЫ ЩАС ОРУТ КРИЧАТ - НУ И ХРЕН С НИМИ - ОНИ ШАВКИ ПИНДОСОВ - БАТЬКА КРАСАВА - ВСЕХ ПОСАДИТЬ ЭТИХ ПРОДАЖНЫХ ТВАРЕЙ - НА ЗАПАД ПЛЕВАТЬ НАДО И НА ИХ ЗАКОНЫ
Закон есть закон
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Гость245703
Заканчивай травку пыхать)))
Кстрюлеголовый майдаун, так я и не курю..Ключевое слово - совсем..Ты ее сам употребляешь с иебе подобными дегенератами
гость191919
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Гость245703
А твои коллеги с мамкой на суд приходят, в меня пластмассовым стаканчиком бросили, дайте мне компенсацию. Герои))))
Ты о чем, кастрюлеголовый майдаун??Какие коллеги, какие мамки, какие компенсации?Обкурился или еще что то забористое употребляешь?
Гостья
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Гостьххх
если он обагрит свои руки в крови казнью Романа,то воидет в историю кровавм диктатором и его завалют свои же силовики,когда народ восстанет
таким гаденышам и предателям как протасевич только расстрел и выловить еще путило и тихановскую
Пилот Аэрбас
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Ах этот отмор <цензура> Роман Протасевич воевал на Донбассе в батальоне Азов, и даже стал там в 2015 году, зам ком связи, 2 ударно штурмовой роты. Убивал мирных жителей Донбасса. Так что ответка его настигла по закону Бумеранга, надеюсь ему высшую меру Лукашенко пришьет.
Гость245703
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Закон есть закон
Вот журнашлюха Протасевич и расскажет правду о заказчиках ..Только потом не визжите, что он рассказал под давлением..На таких слизняков и давить не надо - сами ссутся в шаровары и рассказывают все до мелочей.
А твои коллеги с мамкой на суд приходят, в меня пластмассовым стаканчиком бросили, дайте мне компенсацию. Герои))))
Гость245703
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Ждем-с
Запад должен срочно потребовать от Тихановской освободить Протасевича. Она же для них президентка Белоруссии. И ввести против неё санкции.
Заканчивай травку пыхать)))
ГостьДа. Вот только Су -29 там и не хватало... Пишете, ничего не зная. Су-29 - это двухместный спортивно-пилотажный самолет. Наверно, специально для Романа выделили?! Да? В воздух был поднят истребитель четвертого поколения МиГ-29. Учите матчасть...
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Гость243539
Сказали А, так говорите Б. Чтобы посадить самолет в Минске в воздух подняли Су29 по приказу главнокомандующего. ФИО вы знаете. Это для того, чтобы арестовать Протасевича, редактора NEХТA. Благодаря которому весь мир узнал правдуо том, что творится в РБ после выборов.
Да. Вот только Су -29 там и не хватало... Пишете, ничего не зная. Су-29 - это двухместный спортивно-пилотажный самолет. Наверно, специально для Романа выделили?! Да? В воздух был поднят истребитель четвертого поколения МиГ-29. Учите матчасть...
АЛЕКСАНДР
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Это Беларусь. Страна для жизни. Пора бы привыкнуть(((
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