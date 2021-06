Сторонники создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича сообщили, что он во время вылета из Афин в Вильнюс заметил к себе нездоровый интерес со стороны "русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной".

При себе у неизвестного был кожаный чемоданчик. Он пытался снять на камеру документы Протасевича, после чего развернулся и ушел, хотя стоял следом за Романом в очереди на проверку документов, сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Также неизвестный обратился к Роману на русском, задав ему "какой-то тупой" вопрос.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже отреагировал на случившееся, призвав немедленно освободить Протасевича.

"За этим отвратительным действием стоит белорусский режим",

– написал Науседа в своем "Твиттере".

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently!