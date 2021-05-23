По словам журналиста, за ним следил некий мужчина

Сторонники создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича сообщили, что он во время вылета из Афин в Вильнюс заметил к себе нездоровый интерес со стороны "русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной".

При себе у неизвестного был кожаный чемоданчик. Он пытался снять на камеру документы Протасевича, после чего развернулся и ушел, хотя стоял следом за Романом в очереди на проверку документов, сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Также неизвестный обратился к Роману на русском, задав ему "какой-то тупой" вопрос.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже отреагировал на случившееся, призвав немедленно освободить Протасевича.

"За этим отвратительным действием стоит белорусский режим",

– написал Науседа в своем "Твиттере".

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

Советник президента Литвы заявил, что операция по посадке самолета с оппозиционером на борту была заранее спланирована. Политик также уточнил, что до Минска судно сопровождалось истребителем Су-29 и вертолетом Ми-24, подчеркнув, что сообщение о минировании было ложным, пишет Sputnik.

Как сообщил Следком Республики, по факту заведомо ложного сообщения об угрозе на борту самолета возбуждено уголовное дело.

Сейчас социальные сети оппозиционера недоступны. Родители Романа, комментируя происходящее TYT.BY, признались, что находятся в шоке. Что с оппозиционером сейчас и где он находится, родные не знают, его телефон также находится вне зоны доступа.

По словам отца блогера, в Грецию он ездил в отпуск. Информация о его местонахождении была в распоряжении ограниченного количества людей.

На борту находилось 123 человека. МИД Литвы уже вызвал временного поверенного в делах Белоруссии с требованием немедленно освободить пассажиров и экипаж самолета Ryanair.

Романа Протасевича задержали. Ранее утверждалось, что в Белоруссии его ждет смертная казнь, однако, по уточненной информации, по предъявленным обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ему вменяют статью 293 "Массовые беспорядки", статью 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и статью 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".