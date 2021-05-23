Появились новые подробности задержания самолета с белорусским оппозиционером в Минске

Появились новые подробности задержания самолета с белорусским оппозиционером в Минске
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
По словам журналиста, за ним следил некий мужчина

Сторонники создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича сообщили, что он во время вылета из Афин в Вильнюс заметил к себе нездоровый интерес со стороны "русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной". 

При себе у неизвестного был кожаный чемоданчик. Он пытался снять на камеру документы Протасевича, после чего развернулся и ушел, хотя стоял следом за Романом в очереди на проверку документов, сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Также неизвестный обратился к Роману на русском, задав ему "какой-то тупой" вопрос. 

Президент Литвы Гитанас Науседа уже отреагировал на случившееся, призвав немедленно освободить Протасевича. 

"За этим отвратительным действием стоит белорусский режим", 

– написал Науседа в своем "Твиттере". 

Советник президента Литвы заявил, что операция по посадке самолета с оппозиционером на борту была заранее спланирована. Политик также уточнил, что до Минска судно сопровождалось истребителем Су-29 и вертолетом Ми-24, подчеркнув, что сообщение о минировании было ложным, пишет Sputnik. 

Как сообщил Следком Республики, по факту заведомо ложного сообщения об угрозе на борту самолета возбуждено уголовное дело. 

Сейчас социальные сети оппозиционера недоступны. Родители Романа, комментируя происходящее TYT.BY, признались, что находятся в шоке. Что с оппозиционером сейчас и где он находится, родные не знают, его телефон также находится вне зоны доступа. 

По словам отца блогера, в Грецию он ездил в отпуск. Информация о его местонахождении была в распоряжении ограниченного количества людей. 

На борту находилось 123 человека. МИД Литвы уже вызвал временного поверенного в делах Белоруссии с требованием немедленно освободить пассажиров и экипаж самолета Ryanair.

Романа Протасевича задержали. Ранее утверждалось, что в Белоруссии его ждет смертная казнь, однако, по уточненной информации, по предъявленным обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ему вменяют статью 293 "Массовые беспорядки", статью 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и статью 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Пилот Аэрбас
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Гость247134
Так, там не один мужик следил- двое было. Граждане Литвы, Петраускас и Башираускас, как оказалось документы были поддельные ( водяные знаки в виде балайки и медведя). Поэтому накажут Россию, хайли лайкли.
Так в Минске то сняли с самолёта всего лишь одного Протасевича, получается агенты КГБ, полетели дальше, и приземлись в пункте назначения этого самолёта в Прибалтике. Протасевич же говорил что они за ним в очереди на посадку стояли. Значит их ловить надо сейчас в Прибалтике :)
Гость243085
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Всё это спланированная США и ЕС операция против Белоруссия которая уже провалился сразу. Из Афины и Вильнюса сообщили на борту самолёта бомба и безопастно посадить на территории Белоруссии. Они подокументам знали что там находится Простасевич. Вот бомба ловушка и повод для санкции против Белоруссии.
Гость246089
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Гость246807
не выбран народом лукашенко. протесты подавляют силой. людей калечат и убивают. таракан - уходи . белорусский народ проклял вора и убийцу лукашенко. он обречен сгинуть от ненависти народной - его смерть неизбежна. это палач.
Не надо за весь народ шёки дуть! Только за себя! Всё нормально в Беларуси.Работать надо , а не писать против ветра!
Гость247158
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Хохлы в обосранных шароварах
Шароварник заднеприводной, а что хорхлосвиньи ржать умеют..Жаль не слышно.Соседям спать не мешаешь, ржащая хохлосвинья?
быдлоган гбшный,не тяукай из будки там
Гость247158
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Хохлы в обосранных шароварах
Ну так гениталии дляч твоего заднего привода, какел ьтухлодырый.
ты обычное кыцапское рашкостанское лишнехромосомное быдло
Гость247134
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Так, там не один мужик следил- двое было. Граждане Литвы, Петраускас и Башираускас, как оказалось документы были поддельные ( водяные знаки в виде балайки и медведя). Поэтому накажут Россию, хайли лайкли.
Гость246938
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Конечно, незнакомец сделал снимок на фотоаппарат Смена.
Что смешите? Сейчас такая техника, что это чудо бы и не заметило, как его фотографируют.
Мужик был в лаптях и ушанке...
Гость246807
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не выбран народом лукашенко. протесты подавляют силой. людей калечат и убивают. таракан - уходи . белорусский народ проклял вора и убийцу лукашенко. он обречен сгинуть от ненависти народной - его смерть неизбежна. это палач.
Гость244538
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Ты там где захват увидел? Вы или трусы наденьте или крест снимите.
Гость246644
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Новый Большевик
Литвин А. Л. «Красный и Белый террор в России в 1917—1922 годах»
«…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
Разбирайтесь со своим Протасевичем как угодно, можете перекрутить на фарш. Но захват самолета- это пиратство и терроризм. Кто летает самолетами, понимают, как это опоздать на 8-9 часов, если предстоит очередная пересадка. Когда минируют школу, то быстро находят позвонившего, посмотрим как власти огласят "позвонившего о минировании"......а суверенитет??!!!так в РБ это только один чел- с далеких времен ходят караваны с сигаретами нефтепотоки на Европу(уже анекдоты ходят)- народу и бюджету от этого никакого проку, а ведь ни разу не было комментов от власти по задержанной контрабанде...
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