Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"

Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
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Западу дали повод ввести новые санкции против России

Арест белорусского журналиста Романа Протасевича в Минске может стать поводом для Запада заблокировать проект "Северный поток-2". К такому мнению склоняется политолог Александр Сосновский.

Накануне в аэропорту Минска после сообщения о минировании сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Правоохранители бомбы не нашли, но обнаружили среди пассажиров Протасевича, обвиняемого в Белоруссии в экстремистской деятельности. Его задержали. Самолет после тщательной проверки вылетел в пункт назначения. Но ситуация очень не понравилась западным политикам. Они призвали к различным санкциям против Белоруссии и ее руководства.

По мнению политолога Сосновского, одной Беларусью дело не обойдется. Настроенные против России деятели постараются воспользоваться ситуацией, чтобы ударить по Москве.

"Предполагаю, что уже завтра вопрос об остановке СП-2 будет вынесен на повестку дня. Скажут, что Белоруссия – это Союзное государство, значит Путин тоже виновен",

написал эксперт в своем телеграм-канале.

Как отмечает телеграм-канал "Пул Первого", с просьбой  принять потенциально опасный борт в ближайшем аэропорту, к Белоруссии обратились обратились как Греция, так и Литва. Возмущаться там начали позже, когда выяснилось, что бомбы не было. 

Ранее своим мнение о проведенной операции поделилась главред RT Маргарита Симоньян.

На прошлой неделе США отказались от части санкций против "Северного потока-2", пояснив, что не хотят обострять отношения с Германией. На этом фоне российская трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила работы на финальном участке газопровода в немецких водах.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость234514
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Сосновскому бы предсказывать погоду. Эксперт по пиву?
Гость248896
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cпокойно достроят, тут белорусы не причем
Гость248622
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Подонок лукашенко вредит имиджу России. Пора убирать его.
гость
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Фуета это, тогда уж и причин не надо, закрывайте просто так проект, от нечего делать.
Дмитрий
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Честно говоря, по <цензура>....
Вот от слова совсем =)
Это немецкая продукция, станет нерентабельной тогда, а не российская.
Россия -Русь
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Гость241791
Ерунда! Достроят СП-2 так же как Крымский мост. И наконец хохлы запануют без вражеских денег. А то как то не прилично получается: 8 ой год воюют с Россией а денег каждый месяц брать не брезгуют. Даже после победоносных котлов.
Так укродебилы ведут декоммунизацию в своей недостране и не брезгуют покупать вакцину у коммунистов Китая. Дебилы, б!
Россия -Русь
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Гость 34567
Старая инфо. Америка усиливает санкции против Рашнского потока
Хванетазия и мрия хохлогабонца об усилении .
Россия -Русь
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Западу скоро будет трудно перечислять пофамильно всех, кого должны освободить «недемократические» страны.
Слишком уже много фамилий. Лучше говорить: «Освободите всех наших агентов»!
Хотя Запад уже именно так и говорит. Просто вместо слова «агенты» использует «политзаключённые»
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Политики не должны вмешиваться в безопасность полетов, и жизнь людей. Наказание сочту справедливым.
Шаман
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Да плевать на СП-2, если СП-1 работает в полсилы! СП-2 будет стоять и сушить трубы. Основное бабло сделали на распиле бюджета под строительство.
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