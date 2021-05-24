На Украине разочаровались в Зеленском: штаб президента в растерянности – немецкие СМИ

На Украине разочаровались в Зеленском: штаб президента в растерянности – немецкие СМИ
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Надежды на бывшего комика Владимира Зеленского возлагалась не только в Незалежной

Однако по прошествии 2 лет его пребывания на посту президента многие разочарованы. Мало что осталось и от обещанных усилий "гаранта" по установлению мира на востоке Украины. Чем все это обусловлено, пыталась разобраться Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Когда 2 года назад 43-летний Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, он объявил установление мира на востоке страны своей первоочередной задачей. Для этого он был готов договариваться "хоть с чертом лысым". Однако на сегодняшний день об этом нет и речи, замечает немецкая RND. Переговоры с пророссийскими сепаратистами бывший комик категорически отвергает. Многие украинцы в нем разочаровались.

Более 73 процентов граждан Украины отдали свои голоса за актера и бывшего художественного руководителя потому, что им надоела политика его предшественника Петра Порошенко. Надежда на то, что с приходом Зеленского орудия на востоке страны наконец-то замолчат и конфликт между правительственными войсками и сепаратистами прекратится, была велика. Однако риторика самого Зеленского и его окружения становится все более милитаристской. В этой связи в соседнем государстве – Российской Федерации – насмешливо замечают, что Зеленский наведывался на передовую даже чаще, чем его предшественник, пишет RND.    

"Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир",

– вспоминает обещание Зеленского немецкая медиагруппа. Однако по прошествии 2 лет люди на Донбассе продолжают гибнуть. По оценкам ООН, уже погибло более 13 тысяч человек.  

По-видимому, руководитель Кремля Владимир Путин уже давно не воспринимает всерьез нынешнего главу украинского государства, несмотря на то, что при вступлении Зеленского в должность ему были направлены соответствующие сигналы из Москвы о готовности пойти на сближение.   

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию",

– цитирует российского лидера немецкая RND.

Складывается впечатление, что штаб Зеленского в Киеве все меньше понимает, что делать дальше. Украинский политолог Алексей Якубин полагает, что все идет к "заморозке" конфликта на востоке: "Мы не реинтегрируем эту территорию, вместо этого договоримся о минимизации перестрелок и оставим все так, как есть".  

Тимур СОРОКИН

Ответить:

Гость249487
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PSТакие игры с президентом возможны в полне успешной стране
Гость249487
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Наивные люди ,что можно ожидать от клоуна
Гость254526
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Люди и Человеки..!! Зачем ВЫ.., так оскорбляете ДРУГ ДРУГА !??? поэтому..!? и в Госдуме и Верховной Раде.., Не могут найти консенсус...!??? Это конечно зависит от менталитета. А так.как выбираются ...по "партийной" линии в парламент. То естественно там .. кто!! можно сказать..!??, зять, кум, брат, и.так далее и тому "подобное". Политические "дела" так не решаются...!!. Умейте выслушать мнение другова, а не Оскорбить.!
Гость254350
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Какие вы глупые сколько ненависти, сколько желчи выбрасываете - это уже диагноз!
Гость252763
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Хохлы -дегенераты
Тебя , укрохолуйское быдло, поносить не обязательно..Ты в поносе родился и в нем сидишь. Хохлосвинья,отличительная черта хохлобыдла - истерить на российских ресурсах через капслок. Сдрысни в свой хохлосвинарник, забейся в угол и рыдай.
козлы не кукарекают
Валерий Гость
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Только Медведчук и ТОЛЬКО ОН ОДИН может решить ДОНБАССКИЙ вопрос ЗА НЕДЕЛЮ!! Неужели наше ЧУДО-ЮДО этого не понимает??
Хохлы -дегенераты
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ТЫ ПЕТУХ ГАМБУРГСКИЙ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ХОХЛОВ ПОНОСИТЬ ХОХЛАМЫ ТИ ПЕРЕВЕДИ ХОХЛЫ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ И КАЦАП ЦАП ЭТО КОЗЕЛ!!!!! ТУПОЙ КОЗЕЛ КУКАРЕКАЕТ НЕ ЗНАЯ О ЧЕМ И ЧТО =КОЗЛИНА
ТЫ =ПЕТУХ ГАМБУРГСКИЙ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ХОХЛОВ ПОНОСИТЬ ХОХЛАМИ ТИ ПЕРЕВЕДИ ХОХЛЫ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ И КАЦАП ЦАП ЭТО КОЗЕЛ!!!!! ТУПОЙ КОЗЕЛ КУКАРЕКАЕТ НЕ ЗНАЯ О ЧЕМ И ЧТО =КОЗЛИНА!!!!!
Тебя , укрохолуйское быдло, поносить не обязательно..Ты в поносе родился и в нем сидишь. Хохлосвинья,отличительная черта хохлобыдла - истерить на российских ресурсах через капслок. Сдрысни в свой хохлосвинарник, забейся в угол и рыдай.
ГостьЕвгений
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А.Н. Островский.Не в свои сани не садись.
Гость202020
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ТЫ ПЕТУХ ГАМБУРГСКИЙ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ХОХЛОВ ПОНОСИТЬ ХОХЛАМЫ ТИ ПЕРЕВЕДИ ХОХЛЫ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ И КАЦАП ЦАП ЭТО КОЗЕЛ!!!!! ТУПОЙ КОЗЕЛ КУКАРЕКАЕТ НЕ ЗНАЯ О ЧЕМ И ЧТО =КОЗЛИНА
ТЫ =ПЕТУХ ГАМБУРГСКИЙ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ХОХЛОВ ПОНОСИТЬ ХОХЛАМИ ТИ ПЕРЕВЕДИ ХОХЛЫ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ И КАЦАП ЦАП ЭТО КОЗЕЛ!!!!! ТУПОЙ КОЗЕЛ КУКАРЕКАЕТ НЕ ЗНАЯ О ЧЕМ И ЧТО =КОЗЛИНА!!!!!
Что дали хохлы миру?
Хохлы - самое мерзкое, что случалось с человечеством. Олицетворение быдла, деревенщины, провинциальщины, мещанства, ксенофобии, зависти, коллективизма; словом, всего плохого, что есть в людях.
Лександр
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Надо было 73% перед выборами перечитать сказку " О рыбаке и рыбке"
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