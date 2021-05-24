Запад пригрозил Белоруссии санкциями за экстренную посадку самолета Ryanair

Запад пригрозил Белоруссии санкциями за экстренную посадку самолета Ryanair
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
В Брюсселе изучают возможность приостановления транзита

Евросоюз рассматривает возможность введения санкционных мер в отношении официального Минска за экстренную посадку самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Об этом стало известно сегодня, 24 мая.

Как отметил один из чиновников, знакомых с обсуждением ситуации, речь идет не только о рестрикциях в отношении физических и юридических лиц, но и приостановке всех полетов в Белоруссию и через нее для пассажирской авиаотрасли всей Европы.

Уточнятся, что речь также идет о наземных перевозках. Указанные меры могут быть внесены в качестве дополнения к санкционному пакету, над которым Брюссель работал еще до экстренной посадки пассажирского самолета в Минске, передает агентство Bloomberg.

Прокомментировала ситуацию и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая о том, что экстренная посадка судна была со стороны Минска "неприемлемой".

"Возмутительное и незаконное действие режима в Беларуси возымеет последствия. Лиц, ответственных за угон самолета, нужно наказать. Необходимо срочно освободить журналиста Романа Протасевича", – написала политик на своей странице в "Твиттер".

Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что западные государства могут увидеть в задержании Протасевича повод для блокировки "Северного потока – 2". Аналитик уверен, что санкционные меры со стороны Брюсселя будут введены и в отношении Москвы, а после вынесения вопроса на повестку дня противники газовой нити заявят, что ответственность за задержание оппозиционного блогера должна нести и Россия.

Егор МАЛКОВ

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Гость231354
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Гость242163
Не смеши народ. Ты где живешь, если не знаешь, как шьют дела белыми нитками. Нарисуют все, что придумают. Арестовали, чтобы запугать тех, кто думает по другому. Установка в авторитарных государствах: все должны думать так, как велит власть. Иначе - ты враг, тебя в тюрягу, а там будут мордовать.
Да ты шо? Сам придумал, али подсказал кто? Ты на Америку голос подымаешь? Тебе кто разрешил оскорблять великую американскую демократию, когда там о том, что надо правильно говорить учат со школы. Ты на единство западной цивилизации пасть раскрыл? На единомыслие хайли лайкли наезжаешь? Ты в вине России перед всеми сомневаешься? Ты, убогий, просто никогда не жил в этой цивилизации. Это здесь можно лепить все-что угодно, но не дай бог вякнуть против устоев в мире победившего blm. Наивные детеныши сказок про кисельные берега и кружевные трусы. Запуганные гулагом дети пролетариата. Лечитесь.
Гость242163
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Гость246688
Сейчас деточка расскажет кто сколько и за что платил, на что натравливал, чего хотел. Все про Евродемократию доложит. Украинские дуболомы, визжащие про гиляку и путена. Про вас не забыли. И к вам придут. За базар придется отвечать.
Не смеши народ. Ты где живешь, если не знаешь, как шьют дела белыми нитками. Нарисуют все, что придумают. Арестовали, чтобы запугать тех, кто думает по другому. Установка в авторитарных государствах: все должны думать так, как велит власть. Иначе - ты враг, тебя в тюрягу, а там будут мордовать.
игорь
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Гость242094
Да ладо. Времена инквизиции закончились. Один укол и сказкам конец. Всю подноготную расскажешь.
расскажет то что итак известно всем
я например и без уколов могу сказать что мою страну СССР предатели коммунисты пропили
и мне после того не нужны никакие государства
а вот скажут ли все так Рожденные в СССР - пока что они больше готовы в мячик играть нежели сказать что у них и Пенсии отобрали))
Гость242094
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игорь
сказки все могут рассказать
все равно не ответит - почему все смертны))
Да ладо. Времена инквизиции закончились. Один укол и сказкам конец. Всю подноготную расскажешь.
игорь
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Гость242094
Интересно, а почему все так засуетились? Задержанный может многое рассказать?
сказки все могут рассказать
все равно не ответит - почему все смертны))
Гость242094
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Интересно, а почему все так засуетились? Задержанный может многое рассказать?
игорь
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дождалось быдло стран РФ и Б чтобы после все самолеты таким образом по всему миру приземлять и любого арестовывать
думаете что так другие не сделают в отмеску))
наивные
Гость231008
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в принципе легко арестовать все белорусское за границей, закрыть белорусские счета, полностью отключить от международных расчетов.
это будет поучительно и для второго хмыря
Гость246688
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Гость231008
войска нужно вводить а не санкции.
Скорее тебе кое-что кое-куда введут. Вот и будешь кукарекать, петушок. Смелый такой, суп будет вкусным.
Гость231008
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войска нужно вводить а не санкции.
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