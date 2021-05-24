Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair

Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im// www.globallookpress.com
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Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации

Действия белорусских властей в истории с самолетом компании Ryanair следует трактовать как самое непосредственное проявление международного терроризма. Такое заявление сделал представитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам чиновника, тем самым Минск решил бросить вызов всему "современному миру". Ответные меры должны быть самыми жесткими – вплоть до игнорирования воздушного пространства республики и международной изоляции, включая персональные ограничения для лиц, инициировавших операцию.

Представитель администрации Зеленского также заявил, что белорусские власти не испытывают никакого интереса к своей репутации, а потому Европа ограничена в выборе средств воздействия.

В итоге же, добавил Подоляк, президент Белоруссии Александр Лукашенко стал "максимально токсичным и нерукопожатным". Россия, с его слов, является выгодоприобретателем в этой истории. По логике украинского чиновника, таким образом глава республики пытается завершить интеграцию с РФ.

"Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ", – заявил политик для "Интерфакс-Украины".

Подоляк объяснил, что подобные спецоперации Москва якобы планировала и на Украине – ее итогом, считает чиновник, должна была стать дискредитация Незалежной.

Ранее один из европейских чиновников, готовых к ситуации, сообщил, что в Евросоюзе рассматривают варианты введения санкций против Белоруссии за экстренную посадку самолета, после которой был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Хохлы -дегенераты
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Гость 201345
Никто тебе не звонит, убогий . Никому ты не нужОн , больной на голову? Какаешь , какаешь , и все без толку .
Хохлобыдло, ты как всегда везде свой хрюкальник высовываешь.Ты не какаешь, у тебя запор?
Гость241057
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Хохлы что, на свои должность исключительно по звучности фамилии берут?))) Что не чиновник, то фамилия прям звучные и прям в тему. ))
Гость249097
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а чего этот утырок , ну представитель администрации , ещё скажет..? их слушать, разве что - поржать.
гость
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Бандеровласти а давайте-ка лошажьего члена хряпнете с проглотом, приз вам <цензура> за эту тупую злобную пургу.
Гость248163
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Гость244140
Есть доказательства у Укрорейха? Или, как всегда, Геббедьсует залежалая?
Она не может упустить шанса лизнуть запад в шоколадный глаз, тем самым демонстрируя что она совсем не отсталая, и нисколько не воровитая. Пусть после революции за 8 лет ничего и не изменилось, все как воровали так и воруют, но зато лизать Америку и Европу в глазок хорошо натренировались.
Гость244140
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Есть доказательства у Укрорейха? Или, как всегда, Геббедьсует залежалая?
Гость240642
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игорь
вот вот
пенсии поднять это ПОБЕДА
желаю тебе сдохнуть на работе до нее не дожив))
Про справедливые пенсии это в СССР. Я лично за. Хотя нас и здесь не плохо кормят.
Гость240642
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игорь
выдержит
лишь бы царек сгинул бы который обязан сгинуть
Согласен. Прямо в точку. Пусть сгинет Бидон и весь пиндостан
Гость241057
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Пилот этой авиакомпании самостоятельно и без давления принял решения сажать самолёт в Минске. Это слова представителей Белоруссии. Весь инет кипит и говорит что Белорусы лгут и пилота заставили под страхом что его собьют. Так вот, я не вижу ни возбуждения дела в ЕС по поводу воздушного терроризма, ни заявлений авиакомпании с доказательствами что на пилота оказывалось давление. При таком раскладе вывод один - никакого воздушного терроризма не было. А кто заминировал, так это ещё нужно разобраться. Возможно что это именно хохлы и постарались, как с ополченцами под Минском.
Гость248859
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когда вы уже снимете кастрюлю с башки? суёте свой хрюкальник визде куда дотянитесь, да не слышут вас в мире а если слышут то уши закрывают потому что достали папрошайки! сейчас похрюкайте а завтро транш клянчить будите.
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