"Стыдно за Европу": немецкий дипломат прокомментировал санкции против Крыма

"Стыдно за Европу": немецкий дипломат прокомментировал санкции против Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеВ Подмосковье обнаружена почти тонна санкционного сыра
Политик заявил, что не понимает стандартов Брюсселя

Глава делегации ФРГ Виктор Триппель высказался о санкционных мерах западных государств, введенных против Крыма. По словам политика, действия Европейского союза вызывают чувство стыда.

Согласно приведенным данным, 22 мая немецкая делегация прибыла в Крым для ознакомительного визита. Поездка представителей ФРГ на полуостров состоялась в рамках проекта "Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов", который был запущен по инициативе народных дипломатов.

"Стыдно за Европу. Это двойные непонятные стандарты", – приводит РИА "Новости" заявление Триппеля, сделанное в беседе с журналистами.

Представитель ФРГ также заявил, что жители Крыма лишены возможности приехать в страны Европы из-за санкционной политики властей – крымчанам отказывают в визах. Триппель отметил, что народные дипломаты приглашают детские спортивные команды к себе, однако все остается на уровне слов из-за невозможности  приехать.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кремль разочарован председательством Германии в Комитете министров Совета Европы, которое длилось полгода, из-за позиции ФРГ по Крыму. За это время Брюссель организовал атаку против России, одобрив проект по правам человека в республике. Инициатором идеи выступила Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, комментируя заявление Киева о встрече главы РФ с Владимиром Зеленским с необходимостью обсуждения тем Крыма и Донбасса, что диалог об отчуждении территории государства уголовно наказуем в соответствии с Конституцией РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость240623
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Гость244006
Конечно Европа попала в очень щекотливое положение.Америке надо было быть все же благоразумнее это же ее партнеры а не рабы.Но Америка она видно совершенно не отличает что им Чехия или Польша что Россия.если ей не выгодно она любого уберет с дороги.
Так что? И Россию уберет? Ты уже под статьей! Береги себя!
Гость240623
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Гость231354
Зачем пересказывать ту лабуду, которую несут малограмотные украинцы. Они еще динозавров пасли и учили вавилонян танцевать гопак. Они понятия не имеют, чем отличались Богдан и Юрий Хмельницкие, на чьей стороне воевали запорожцы и степняки и против кого, кто проводил церковную реформу Никона в России, откуда взялись и что делали Разумовские с Екатериной. У клопов вся Украина сосредоточилась в паре хуторов и полупьяных сельских рагулях, лопочущих какую-то фигню на своем помойном наречии. Но на то они и дурачки, чтобы их доить и пользовать.
Вяликий, так ты русский или РУСЬКИЙ? Ответь. Твою лабуду, в которую ты не вложил ни капли сути, читать противно. Это самолюбование? Ты ответь. Ты московит, русский, монголоид или РУСЬКИЙ? Ты не ответишь. Ты сам не знаешь откуда ты родом. Если скажешь, что московит, то буду тебя уважать! Было сильное государство. В остальном - воровство чужой истории! Плохого не желаю. Удачи! Да, и не надо о Великом Новгороде. Олег подло поступил по отношению к Аскольду. Вы сейчас себя ведёте подобным образом.
Гость231354
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Гость240623
Трели соловьиные! Была Московия потом при Петрухе резко стала Россией. А, если бы он назвал вас, допустим арабесками? Ты бы тоже бил себя копытом в грудь? Русь и Россия, это абсолютно разные понятия. Учи историю!
Зачем пересказывать ту лабуду, которую несут малограмотные украинцы. Они еще динозавров пасли и учили вавилонян танцевать гопак. Они понятия не имеют, чем отличались Богдан и Юрий Хмельницкие, на чьей стороне воевали запорожцы и степняки и против кого, кто проводил церковную реформу Никона в России, откуда взялись и что делали Разумовские с Екатериной. У клопов вся Украина сосредоточилась в паре хуторов и полупьяных сельских рагулях, лопочущих какую-то фигню на своем помойном наречии. Но на то они и дурачки, чтобы их доить и пользовать.
Гость244006
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Конечно Европа попала в очень щекотливое положение.Америке надо было быть все же благоразумнее это же ее партнеры а не рабы.Но Америка она видно совершенно не отличает что им Чехия или Польша что Россия.если ей не выгодно она любого уберет с дороги.
Гость231354
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Почему должно быть стыдно за Европу? Европа она не самостоятельна, она оккупированный США регион. Что ей приказывают, то она и делает. А приказывают придурки, сами у себя в доме, целующие ботинки отбросам общества. Они почему-то решили, что РФ в 90-<цензура> капитулировала перед ними и поэтому требуют полного повиновения. А было всего лишь предложение мира и сотрудничества, доверия. Эти идиотты не поняли ничего. Потеряли доверие от РФ, теряют доверие от КНР и далее потеряют все. Останутся с кучкой слабоумных, типа Украины, которая потеряла все из-за желания стать общеевропейской shlyuhoy.
Гость240623
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Гость241057
Читай историю. Не было никогда государства Украинского )))). Почитай где был Киев, когда запорожские казаки на поклон пришли. Учи историю. Укри великий ))). Не может жить и не сможет придуманная страна с придуманной историей.
Трели соловьиные! Была Московия потом при Петрухе резко стала Россией. А, если бы он назвал вас, допустим арабесками? Ты бы тоже бил себя копытом в грудь? Русь и Россия, это абсолютно разные понятия. Учи историю!
Гость241147
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Гость244204
Пусть ему будет стыдно. Это ничего не меняет. Крым аннексирован и никто его не признаёт российским.
крым домой вернулся!
Гость247373
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ржу сижу - Европа прогибается под Украиной.... ну... ну...
Гость241057
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Гость240623
Дедушка, тебе сколько лет? Тебе напомнить, что РФ первая вышла из состава СССР? Именно РФ первая предала союзное государство ! У тебя голова в пепле?
Читай историю. Не было никогда государства Украинского )))). Почитай где был Киев, когда запорожские казаки на поклон пришли. Учи историю. Укри великий ))). Не может жить и не сможет придуманная страна с придуманной историей.
Гость233935
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По моему все предали одновременно совместным документом....
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