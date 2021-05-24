Партия пенсионеров подключилась к борьбе за места в Госдуме

Партия пенсионеров подключилась к борьбе за места в Госдуме
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предвыборная кампания стартовала в Нижнем Новгороде

Руководство Партии пенсионеров приняло решение вступить в борьбу за получение думских мандатов. Старт предвыборной кампании был дан в Нижнем Новгороде.

Глава центрального совета партии Владимир Бураков подчеркнул, что избрание данной политической силы в Государственную думу позволит защитить интересы пожилых граждан нашей страны.

Политик заявил, что сейчас 47 миллионов российских пенсионеров и 15 миллионов тех, кто вскоре выйдет на заслуженных отдых, должны задуматься о своем будущем. Бураков уверен, что миллионы этих людей имеют право получить достойное представительство в законодательном органе России.

На сегодняшний день положение многих пожилых граждан оставляет желать лучшего. Эти люди во многом зависят от соцподдержки государства.

Бураков напомнил, что совсем недавно в нашей стране повысили возраст выхода на пенсию, также были введены налоги на имущество. Руководитель политической силы подчеркивает, что в кризисный период ни в коем случае нельзя снижать расходы на социальную сферу.

Политик также особо отметил, что цель Партии пенсионеров – осуществлять конкретные действия. Популизм и пустые обещания должны кануть в Лету. Бураков убежден, что в России должны главенствовать принципы социальной справедливости.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.

Ольга ФЕДОРОВА

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Насмешил! У власти и так пенсионеры.
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