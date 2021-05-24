Китай послал четкий сигнал Западу о мощи Пекина и Москвы

Китай послал четкий сигнал Западу о мощи Пекина и Москвы
Фото: The wall at Badaling - A Pascal Deloche / GODONG/www.globallookpress.com
Военный союз КНР и РФ станет кошмаром для генералитета Пентагона

Объединенная мощь России и Китая на сегодняшний день превосходит СССР и весь бывший соцлагерь, и ни США, ни какой-либо западной коалиции не одолеть союз Москвы и Пекина в случае гипотетического военного противостояния.

Об этом говорилось в недавней публикации китайского издания Global Times. Аналитик норвежского портала Steigan Пол Стейган обратил на нее внимание, заявив, что статья журналистов из Поднебесной стала четким сигналом для Запада.

Авторы Global Times, в частности, отмечали, что российско-китайский научный и военный потенциал является мощной силой огромных масштабов, пренебрежение которой чревато катастрофой для противников Москвы и Пекина. Особенно для стран, которых против РФ и КНР науськивают Штаты.

В свою очередь норвежский обозреватель указывает на тот факт, что Россия и Китай не всегда укрепляли союз, чтобы противодействовать США. Когда-то оба государства надеялись выстроить конструктивные отношения с Вашингтоном, но именно американцы все делают для того, чтобы никакого сближения не было, считает Стейган.

По словам норвежца, своими агрессивными действиями власти Штатов сами подтолкнули РФ и КНР к более тесному сотрудничеству. Теперь Белый дом пытается подбить другие государства на конфликт с Москвой и Пекином, однако для них это может закончиться очень плохо.

"Мы надеемся, что ни одна страна или политическая сила не поддастся искушению со стороны Вашингтона напасть на Китай и Россию. Это все равно что бросать соломинки против ветра", – подчеркнул Стейган.

Журналист раскрыл тайное послание Пекина Москве в статье Global Times, которая считается рупором руководства Поднебесной – китайские власти явно дают понять российской стороне, что настроены на вступление с РФ в военно-стратегический союз. Подобный сценарий станет худшим кошмаром для генералов Пентагона, резюмировал норвежец.

Ранее в марте Global Times указала на главную стратегическую ошибку администрации президента США Джо Байдена – это попытка Вашингтона противостоять одновременно Москве и Пекину. В публикации говорилось, что конфронтация с двумя ядерными державами для Америки является уже перебором.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость202020
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Гость232338
Всё, что может дать такой союз, это только Сибирь для китайцев. Фсё! Другой пользы им нет. Хотя нет… На цирке с таким союзником сэкономить можно)))
Вырубив Карпатские леса, укролохи засели в интернет продавать Сибирь.Вот уже 30 лет они хрюкают о продаже и никак не продадут. Это фсё на что способны укролохи, у которых президент - клоун, а страна - шапито.
Гость233429
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когда нибудь Бляйден доиграется
крым наш
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Гость232338
Всё, что может дать такой союз, это только Сибирь для китайцев. Фсё! Другой пользы им нет. Хотя нет… На цирке с таким союзником сэкономить можно)))
цирк это 404
Гость247529
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Браво! Бацка, а то унас самолет навальнему в германию на лечение и куча <цензура> в ответ, во так надо филигранно учитесь супер!!!
гость191919
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Гость232338
Всё, что может дать такой союз, это только Сибирь для китайцев. Фсё! Другой пользы им нет. Хотя нет… На цирке с таким союзником сэкономить можно)))
Вырубав Карпатские леса, укролохи засели в интернет продавать Сибирь..Вот уже 30 лет они продают Сибирь и все никак не продадут.Это фсё на что способны укролохи у которых президент клоун, а страна - шапито
гость191919
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Гость232338
Всё, что может дать такой союз, это только Сибирь для китайцев. Фсё! Другой пользы им нет. Хотя нет… На цирке с таким союзником сэкономить можно)))
Укропитеки уже 30 лет хрюкают о продаже китайцам Сибири..Это фсё на что способен укропитек .Президент - клоун, страна - шапито.
гость191919
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Гость232748
А ещё Китай с африканскими странами «союзы» создаёт. Они ему тоже ресурсы поставляют. Добавление ещё одной ресурсной страны в актив Китая что-то, конечно, добавит. Но немного.
Так что это скорее не союз, а поглощение.
А еще африканская страна Украина одобрила и закупила китайскую вакцину.
Это какая то зрада зрадная - в Укрогабоне декоммунизация, а укрозулусы закупают у коммунистов вакцину.
Гость232338
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Всё, что может дать такой союз, это только Сибирь для китайцев. Фсё! Другой пользы им нет. Хотя нет… На цирке с таким союзником сэкономить можно)))
Гость244006
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Надоело слушать миру о том что кто то хочет напасть на Кого не знаю точно но напасть.У всех волосы дыбом что такое , Я скажу не чего.Нечего не получится у тех кто хочет мир весь поглотить.Если все нормальные люди возмуться за порядок в мире ой как будет больно и обидно тем кто баламутит сейчас мир.
Гость244006
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Спасибо Байдену он подтолкнул Россию и Китай к союзу.Это правильное решение потому что две сильнейшие страны могут навести порядок и безопасность в мире.Америка съехала с катушек совсем со своим НАТО.Такой рев подняли в союзе с придурком Зеленским что на них кто то нападает.Пусть спят спокойно есть силы которые и им дадут понять что война о которой они мечтают останется только в затуманенной голове Байдена и Зеленского.Эта пара достойна друг друга.
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