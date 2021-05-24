Лукашенко оказался хитрее Евросоюза в отношении белорусской оппозиции- эксперт

Лукашенко оказался хитрее Евросоюза в отношении белорусской оппозиции- эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Политолог Сатановский предупредил противников бацьки, что их ожидает "масса пренеприятнейших сюрпризов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказал мощное противодействие "опорным агентам" Евросоюза в Республике. С таким мнением выступил известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя историю с задержанием в Минске редактора оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича и истеричную реакцию на это со стороны коллективного Запада.

По словам эксперта, "Батька в данном случае оказался много хитрее и поворотливее", чем Брюссель, организовавший в Белоруссии революцию. Ее итогом должен был стать уход Александра Григорьевича с должности по воле уличных активистов. Сатановский отметил, что "массы же народные поднимаются на борьбу мессенджерами, интернет-порталами и прочей современной технологической хренью". Организаторы выступлений не подвержены "никакому физическому воздействию, а заказчики вообще сидят в тени".

"Очень красивая и совершенно беспроигрышная схема. И вдруг…", – написал специалист в своем телеграм-канале.

Политолог напомнил, что ситуации, подобные истории с Протасевичем, часто случаются с противниками действующий властей, которые "отсиживаются" за пределами собственных стран. Например, это происходит с марокканскими и алжирскими оппозиционерами, живущими во Франции и Испании. Также Сатановский вспомнил об убитом в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле популярном на Западе саудовском журналисте газеты The Washington Post Джамале Хашшоги, который был личным врагом наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

От Лукашенко никто ничего подобного не ожидал, заметил эксперт.

"Оказывается, зря. Притом, что Протасевич жив-живехонек, только взят белорусскими органами за жабры", – подчеркнул Сатановский.

Теперь, уверен политолог, белорусскую оппозицию ждет "масса пренеприятнейших сюрпризов", поскольку арест одного из создателей NEXTA – лишь один из них.

Революционный мятеж оказался далеко не таким "веселым, прибыльным, бесшабашным и безопасным делом", как думали лидеры протеста в Республике.

"Революция, или там, государственный переворот какой, это серьезное хозяйственное мероприятие, а не беготня толпы с флагами и лозунгами", – резюмировал Сатановский.

Напомним, накануне, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Экипаж получил сообщение о минировании лайнера, что позднее не подтвердилось. На борту находился оппозиционер Протасевич с подругой. Оба пассажира были  задержаны. В Европе и США сразу же представители разных властных структур обвинили официальный Минск в "пиратстве" и объявили о возможных санкциях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость252915
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Мужик сказал, мужик сделал! - "никто не уйдет от ответственности" - слова А.Г. Некоторые в истерике и желчью брызжут, а я считаю, что надо отвечать за свои поступки, это вам не с тряпками по проспекту бегать. Браво А.Г.!!! ну и соответствующим службам браво! Может, конечно и случай, а может и божеский промысел... А Сатановский вам красивенько так пояснил, ну для не очень умных...Учитесь!
Гость Людмила
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желательно, чтобы эту шлюшку тоже придержали лет на ...надцать...
Гость251816
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Гость234514
Сатановский идеолог с размытыми мозгами. Следуя его мыслям; работать на западных плантациях за гроши это патриотично. Ходить протестовать с флагами, требовать смены кровавого режима это - предательство. А лучше остаться а стране и всем в тюрьму под пытки.
Лукашенко политическое животное, которое действует только животными инстинктами для выживания
Чего? Это какой-то дебилоид аля тебя что-то про Сатановского вякает? <цензура> в своё болото и квакай, тупица необразованный.
Гость244209
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Они получат по заслугам!Список их заслуг определит КГБ и СК...
Гость249251
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Этого подонка со своей шалавой надо посадить в соседние камеры. чтобы хоть азбуку Морзе изучили...
Гость237691
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Гость242017
Щас россиянин научит белоруса родину любить. Перед этим обязательно оскорбит. Такой привет от Азиопы. Сказки про Европу засели в голове недалекой тетки. Ни культуры общения, ни понимания настоящей жизни. У лошади это называется шоры на глазах.
Ну, животное, научи нас жить. Мы же неграмотные, на телегах ездим, ежей жрем, в явропах не жили и не бывали. Куда нам до твово величия мелкопомойного менеджера с папой-болваном и мамой продавщицей. Вы смешны и убоги в своей спеси - немытые и глупые. Учите жить людей на порядок успешнее вас и умнее. Калеки вы, шлак человеческий.
Гость242868
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Гость244108
откуда такие умники берутся то . хотя любовь к нато глаза застилает
Есть раритетная игрушка под названием "китайский болванчик". Его как ни поставишь, он все головой кивает. Почитаешь, что пишут, ну просто китайские болванчики. Всякой бредятине кивают. Все они знают, всех учат. Бедные глупые дети.
Гость242017
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Гость231437
Белорус? Который мечтает положить свою страну под внешнее управление Запада, принять их правила и законы, развалить собственную страну? Вы сэр Иуда но никак не Белорус. Ваша утопическая мечта либо от непонимания либо проплачена. Не понимать того что Западу не нужно ни одно сильное восточно славянское государство, а нужна лишь территория и ископаемые, может только очень наивный или недалекий человек. Украина яркий тому пример.
Щас россиянин научит белоруса родину любить. Перед этим обязательно оскорбит. Такой привет от Азиопы. Сказки про Европу засели в голове недалекой тетки. Ни культуры общения, ни понимания настоящей жизни. У лошади это называется шоры на глазах.
Гость244108
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откуда такие умники берутся то . хотя любовь к нато глаза застилает
Гость231437
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Гость247439
Я беларус я родился и вырос и мои деды жили в Беларуси .Но я никогда не оскорблял не одну нацию ни хохлами не москолями . Кстати я католик беларус
Белорус? Который мечтает положить свою страну под внешнее управление Запада, принять их правила и законы, развалить собственную страну? Вы сэр Иуда но никак не Белорус. Ваша утопическая мечта либо от непонимания либо проплачена. Не понимать того что Западу не нужно ни одно сильное восточно славянское государство, а нужна лишь территория и ископаемые, может только очень наивный или недалекий человек. Украина яркий тому пример.
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