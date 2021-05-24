Как ситуация с самолетом в Минске скажется на России: мнение немецкого эксперта

Как ситуация с самолетом в Минске скажется на России: мнение немецкого эксперта
Фото: Rainer Herzog/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Наше государство может серьезно пострадать

Главной темой недели обещает стать инцидент с бортом Ryanair, который перевозил белорусского оппозиционера и неожиданно приземлился в Минске. Специалисты делятся прогнозами о том, каким образом случившееся отразится на ситуации в мировом пространстве. Так, известный немецкий эксперт Александр Рар убежден, что данная история аукнется России.

Все дело в том, что некоторые западные государства начинают вопить по поводу необходимости закрыть воздушное пространство над Белоруссией. При этом очевидно, что в таком случае будет отменен ряд рейсов в Россию – многие из них проходят именно над Республикой.

При данном развитии событий с серьезными проблемами и издержками столкнется западный бизнес и российская сторона. Такое мнение опытный эксперт высказал в беседе с журналистами издания "Известия".

Впрочем, Рар сомневается, что Запад действительно пойдет на подобные меры. Это слишком затратно и во многом ударит по экономическим позициям самих европейских государств. Эксперт считает такого рода заявления эмоциональными выпадами, за которыми не последуют реальные действия.

Вместе с тем, белорусская сторона сама может серьезно испортить настроение европейцам, закрыв транзитные пути в азиатский регион. Так что жесткое давление на Минск рискует дорого обойтись Западу.

Отметим, Литва уже приняла решение не пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь небо над Белоруссией. Помимо этого, жителям данного европейского государства посоветовали отказаться от поездок в республику, пишет РИА "Новости".

К слову, вокруг резонансного инцидента уже стали плодиться слухи. По мнению главы авиакомпании Ryanair, на борту могли находиться сотрудники КГБ. Спецагенты сразу покинули самолет, поэтому их никто не видел.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость248140
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Цыгана Лукашенку повесить.
Гость247526
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Вся эта бродяга ниочем. Ничего не будет 100%
гость191919
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ничего не будет..Поскулят Табаки и угомонятся.
Гость244997
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Батька молодец! AMepuкocы так же делают.
Гость244905
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Пилот Аэрбас
Ну да расскажи кому, не видимые агенты, которых не смогли посчитать на посадке в Афинах , а в Минске они опять одели шапку невидимку и покинули самолёт ? А нечего что всех пассажиров считают ? И у проводников есть пофамильный список пасажиров с указанием каждого кто где с какой фамилией и в каком кресле сидит. И раз сказали что сняли одного пассажира Протасевича, это легко проверить по спискам. И это значит что все остальные продолжили полет в Прибалтику !!! Господи какие же идиоты на западе. Ловите агентов КГБ среди пассажиров прилетвших к вам !!! В Минске они не выходили , это точно!
Это были неуловимые сверх-агенты Марвел (пардон, оговорился ФСБ)
Петров и Баширов.
Гость231278
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Все пассажиры, кроме Протасевича, и, в том числе его баба, были агентами КГБ. Экипаж был завербован во совершения рейса.
Гость231278
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Все пассажиры, кроме Протасевича, и, даже его баба, были агентами КГБ, а экипаж был завербован во время совершения рейса...
Пилот Аэрбас
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Ну да расскажи кому, не видимые агенты, которых не смогли посчитать на посадке в Афинах , а в Минске они опять одели шапку невидимку и покинули самолёт ? А нечего что всех пассажиров считают ? И у проводников есть пофамильный список пасажиров с указанием каждого кто где с какой фамилией и в каком кресле сидит. И раз сказали что сняли одного пассажира Протасевича, это легко проверить по спискам. И это значит что все остальные продолжили полет в Прибалтику !!! Господи какие же идиоты на западе. Ловите агентов КГБ среди пассажиров прилетвших к вам !!! В Минске они не выходили , это точно!
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