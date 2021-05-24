Где пройдет встреча Путина и Байдена: СМИ назвали город

Где пройдет встреча Путина и Байдена: СМИ назвали город
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты убеждены, что выбор падет на европейское государство

Общественность бдительно следит за появлением новых подробностей вокруг возможной встречи российского лидера Владимира Путина с коллегой из США Джо Байденом. Американской телекомпании удалось разузнать: больше всего шансов на то, чтобы стать местом исторической встречи, у Женевы.

Журналисты пишут, что среди представителей американской администрации этот крупный швейцарский город считается местом гипотетического саммита лидеров двух крупнейших держав. Именно на Женеву корреспондентам телекомпании NBC указали четыре анонимных источника, близких к Белому дому. Об этом сообщил журналист Джефф Беннетт. Информацией, представляющей огромный интерес для всего мирового сообщества, эксперт поделился на своей странице в "Твиттер".

Впрочем, пока доподлинно неизвестно, состоится ли встреча двух главнокомандующих в принципе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков несколько раз заявлял журналистам, что решение о проведении саммита на высочайшем уровне пока не принято.

Прямого ответа на вопрос, состоится ли долгожданное историческое событие, не дает и руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. По мнению эксперта Бориса Межуева, отсутствие четкого понимания говорит о том, что сложных моментов между Россией и Соединенными Штатами Америки еще достаточно много. При этом, по мнению эксперта, сейчас между двумя государствами возобладала логика "мирного сосуществования".

Ольга ФЕДОРОВА

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Тайная иноагентка
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Окончательно оскотинившиеся президент- «убийца» Путин, министр иностранных дел Лавров, дебильный идиот министр обороны Шойгу и всё остальное их воровское бандитское окружение умеющие и привыкшие только воровать, захватывать, лгать, изворачиваться, обманывать всех самым поганым мерзопакостным гнусным образом все они находятся сейчас в полном недоумении, как же так?, ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски,
Тайная иноагентка
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привыкшие только воровать, захватывать, лгать, изворачиваться, обманывать всех самым поганым мерзопакостным гнусным образом все они находятся сейчас в полном недоумении, как же так?, ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски, то есть говорить и публично официально заявлять одно, а делать на самом деле совершенно другое,
Тайная иноагентка
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но вот когда им в ответ США, Евросоюз начинают поступать точно также, то эти уроды президент- «убийца» Путин, Лавров, Песков, Захарова, Патрушев, Бортников, Медведев впадают в полный ступор и прострацию, они совершенно не понимают что же им дальше делать, их сознание просто лопается и взрывается, потому что они привыкли к тому что лидеры всех стран никогда так не поступают, а всегда всё что они говорят и официально заявляют, то они всегда и делают;
Тайная иноагентка
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невозможно понять откуда, с каких поганых помоек натащил президент- «убийца» Путин всю эту подлую дебильную шваль, этих мерзотнейших отбросов: Пескова, Лаврова, Захарову, Шойгу, Бортникова, Патрушева, Медведева и так далее, причем вся эта гадостная свора или точнее сказать преступная шобла абсолютно уверена и убеждена, что вот они-то всё делают правильно, ну как их после всего этого не назвать дебилами, скотами и уродами?
Гость244997
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Встречи лидеров не будет.
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