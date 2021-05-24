В Минске раскрыли подробности сообщения о минировании самолета Ryanair

Минтранс РБ заявил, что никакого давления на экипаж судна при принятии решения не было

Появились новые детали сообщения о минировании самолета Ryanair, который вчера, 23 мая, совершил экстренную посадку в Минске. 

В Минтрансе Белоруссии заявили, что авторы сообщения о минировании грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом. При этом неизвестные требовали от Европейского союза прекратить поддерживать действия Израиля, пишет РИА "Новости". 

При этом Минск подчеркнул, что при расшифровке разговора диспетчера и экипажа Ryanair становится ясно, что Белоруссия не оказывала давления на командира судна при принятии решения о посадке самолета. 

Ранее немецкие эксперты оценили, как ситуация с самолетом в Минске может сказаться на России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Пилот Аэрбас
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Роман Протасевич националист и борец против всего русского со стажем, ещё со студенческих лет состоял в националистических организациях Беларуси ( молодой фронт, аналог украинского Тризуба), затем возглавлял форум в интернете в котором призывал свергнуть Лукашенко еще задолго до выборов и событий прошлого года. С 2014 по 2015 год воевал в составе батальона Азов на Донбасе, до служился до должности зам ком связи 2 ударно штурмовой роты. В 2017 начал работать на Радио Свобода, сначала стажировался в Праге, позже в США. Зимой 2020 года, сбежал в Польшу попросив там политического убежища, в Январе
Гость232172
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Нужно быть очень наивным верить в невиновность РБ ....
Новая форма воздушного тероризма с применением военой авиации государства
Можно ли в будущем летать без риска что самолёты будут сбивать как воробёв и
это будет в порядке вещей .Ведь власть имущие могут всё себе позволить ...в любой стране
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