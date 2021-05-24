Мэр Риги сменил государственный флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

Мэр Риги сменил государственный флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Республике этот акт назвали глумлением и потребовали завести уголовное дело

Государственный флаг Белоруссии сегодня был заменен на бело-красно-белый стяг оппозиции на хоккейном чемпионате мира, который сейчас проходит в Риге. Об этом сообщается в телеграм-канале "Желтые СЛИВЫ".

"Это произошло перед камерами журналистов, которых специально собрали для съемки глумления", – пишут авторы аккаунта.

В действе лично принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис, который собственноручно заменил госсимволику суверенной Республики на флагштоке, где установлены флаги стран-участниц ЧМ. Отмечается, что градоначальник повесил на ее место "бчб-тряпку с конем, причем коня повесил сначала вверх ногами".


Известный белорусский публицист и политобозреватель Алексей Дзермант считает, что за подобные деяния "нужно бить по рукам" – завести уголовное дело за надругательство над государственной символикой. Эксперт обратил внимание, что в этот момент рядом с "недомэрком" находился министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и "лыбился". "Пойдет как соучастник", – считает Дзермант.

По словам Стакиса, замену флага на ЧМ по хоккею он назвал поддержкой белорусского народа в свете задержания в Минске одного из основателей оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича.

Напомним, в январе нынешнего года из-за августовских событий саму Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира. Международная федерация хоккея свое решение объяснила неспособностью гарантировать безопасность участникам соревнований и болельщикам. Осталось дождаться официальной реакции IIHF на замену госсимвола Республики на флагштоке.

Добавим, что истерика Запада вокруг задержания Протасевича дошла до того, что там раздались голоса и вовсе исключить сборную Белоруссии от ЧМ. С такой идеей выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес через свой "Твиттер".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость242361
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Гость231008
Латышам респект и уважуха ! два поносно-гнойных уже достали Европу
за двадцать лет треть населения в минус. Правильной дорогой идут товарищи! Ещё пару флагов иностранных государств сменят и все внутренние проблемы будут решены!
Гость231008
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Латышам респект и уважуха ! два поносно-гнойных уже достали Европу
Гость245612
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Что взять с проституток?
гость
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Дык,это же соросята и геюсы,они творят что хотят---ведь союзе гейропы---(это же больше не союз угля и металла),там уже флаг во всю РАДУГИ и БЛА БЛА БЛА--- знают за унижения флага государственности БЕЛОЙ РУСИ ничего не будет--шеркан отмажет!?БАТЬКА молодец----реакция мгновенная----высылка из БЕЛОРУСИИ всего посольства латвании!Кто такой стакис для большинства ЛАТВИИ---да никто,об ринке и вообще нечего говорить.
Гость235369
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Микробы, возомнившие себя инфузориями.
Гость235369
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Да у моргенштерна подписчиков больше, чем у них населения. Микробы, возомнившие себя инфузориями.
Гость235369
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Никчемные вымираты, с населением на троих 5 000 000 (не самого большого города). Да у моргенштерна подписчиков больше, чем у них населения.
Гость235369
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Никчемные вымираты, которых на три "страны" осталось 5 000 000 (население не самого большого города) еще пытаются подтявкивать. Потом опять начнется какляцкое "а нас-то за шо?".
Гость244997
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Вот появились, первые претенденты на новичок.
М
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шаромыжника так же посадить самолетом в минске при случае
утырки кроме как гадить изза спины ес и сша больше ни на что не годны
пустая и дешевая нация лакеев
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