В США раскрыли стратегию по оттеснению России из Центральной Азии

В США раскрыли стратегию по оттеснению России из Центральной Азии
Фото: Ute Grabowsky/photothek.net/www.globallookpress.com
Американцы хотят избавиться от серьезного конкурента

Центральная Азия является одним из лакомых кусков на международной арене. За доминирование в сфере влияния на эту территорию борются Россия, США и Китай. Известный американский эксперт поделился своим видением того, как можно выбить нашу страну из конкурентной гонки.

Профессор Чарльз Зиглер обозначил целый ряд шагов, которые должны предпринять власти Соединенных Штатов Америки, чтобы укрепиться в Центральной Азии.

В первую очередь, Вашингтону стоит применить излюбленную тактику так называемой "поддержки суверенитета" в странах данного региона. Помимо этого, нужно наводнить все информационное пространство идеями о защите "прав человека" и торжестве "демократии".

Есть и прагматичные шаги, которые также помогут американцам закрепиться в данном регионе – США не стоит жалеть денег и нужно активно вкладываться в экономику центральноазиатских государств, уверен опытный американский эксперт. Разумеется, реализация этой стратегии должна идти параллельно со сдерживанием действий российского и китайского государств.

По мнению профессора, основными союзниками Америки в этом регионе являются Казахстан, Узбекистан и Индия. Для того чтобы заручиться поддержкой последней – самой главной стране, Зиглер предлагает помочь Нью-Дели выбраться из коронавирусного ада, пишет The National Interest.

К слову, недавно китайское издание заявило, что КНР послала четкий сигнал коллективному Западу о мощи Пекина и Москвы. Военный союз китайского и российского государств грозит стать кошмаром для генералитета Пентагона.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Прекрасная
иноагентка Сколько за час берешь? За ночь? Глотаешь? В жо*пу даешь?
гость
Пожаловаться Ответить
Прекрасная
иноагентка Сколько за час берешь? За ночь? Глотаешь? В жо*пу даешь?
Гость241057
Пожаловаться Ответить
Прекрасная иноагентка
Окончательно оскотинившиеся президент- «убийца» Путин, министр иностранных дел Лавров, дебильный идиот министр обороны Шойгу и всё остальное их воровское бандитское окружение умеющие и привыкшие только воровать, захватывать, лгать, изворачиваться, обманывать всех самым поганым мерзопакостным гнусным образом все они находятся сейчас в полном недоумении, как же так?, ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски,
))) Поток больного сознания. Дамочка - шизофрению нужно лечить или купировать на ранних стадиях и не прекращать лечение, а то начинают проявляться подобные рецидивы. Настоятельно рекомендую продолжить лечение иначе можете закончить как подобные шизофреники русофобы в пиндосии. Кто в прихушке концы отдал, кто с жизнью покончил с криками - "Русские идут... Все под ружьё ...."
Гость235369
Пожаловаться Ответить
Прекрасная иноагентка
они привыкли к тому что лидеры всех стран никогда так не поступают, а всегда всё что они говорят и официально заявляют, то они всегда и делают; невозможно понять откуда, с каких поганых помоек натащил президент- «убийца» Путин всю эту подлую дебильную шваль, этих мерзотнейших отбросов: Пескова, Лаврова, Захарову, Шойгу, Бортникова, Патрушева, Медведева и так далее, причем вся эта гадостная свора или точнее сказать преступная шобла абсолютно уверена и убеждена, что вот они-то всё делают правильно, ну как их после всего этого не назвать дебилами, скотами и уродами?
Рабов из каклосрана забыли спросить. Соси на трассе, не отвлекайся.
Гость244997
Пожаловаться Ответить
Мечтать не вредно. Лuzyнkа ниже поможет.
Гость244006
Пожаловаться Ответить
Эта что за дура иноагентка.У ней что течка.
Прекрасная иноагентка
Пожаловаться Ответить
Окончательно оскотинившиеся президент- «убийца» Путин, министр иностранных дел Лавров, дебильный идиот министр обороны Шойгу и всё остальное их воровское бандитское окружение умеющие и привыкшие только воровать, захватывать, лгать, изворачиваться, обманывать всех самым поганым мерзопакостным гнусным образом все они находятся сейчас в полном недоумении, как же так?, ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски,
Прекрасная иноагентка
Пожаловаться Ответить
все они находятся сейчас в полном недоумении, как же так?, ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски, то есть говорить и публично официально заявлять одно, а делать на самом деле совершенно другое, но вот когда им в ответ США, Евросоюз начинают поступать точно также, то эти уроды президент- «убийца» Путин, Лавров, Песков, Захарова, Патрушев, Бортников, Медведев впадают в полный ступор
Прекрасная иноагентка
Пожаловаться Ответить
ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски, то есть говорить и публично официально заявлять одно, а делать на самом деле совершенно другое, но вот когда им в ответ США, Евросоюз начинают поступать точно также, то эти уроды президент- «убийца» Путин, Лавров, Песков, Захарова, Патрушев, Бортников, Медведев впадают в полный ступор и прострацию, они совершенно не понимают что же им дальше делать, их сознание просто лопается и взрывается, потому что они привыкли
Прекрасная иноагентка
Пожаловаться Ответить
они привыкли к тому что лидеры всех стран никогда так не поступают, а всегда всё что они говорят и официально заявляют, то они всегда и делают; невозможно понять откуда, с каких поганых помоек натащил президент- «убийца» Путин всю эту подлую дебильную шваль, этих мерзотнейших отбросов: Пескова, Лаврова, Захарову, Шойгу, Бортникова, Патрушева, Медведева и так далее, причем вся эта гадостная свора или точнее сказать преступная шобла абсолютно уверена и убеждена, что вот они-то всё делают правильно, ну как их после всего этого не назвать дебилами, скотами и уродами?
1 2
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей