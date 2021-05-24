Переговоры двух лидеров состоятся в конце весны

В мае СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит к российскому коллеге Владимиру Путину обсуждать Союзное государство. Кремль подтверждал без конкретики, что разговоры о встрече идут. Теперь же источники рассказали журналистам, что ожидаемое событие состоится 28 мая.

Об этом пишет "КоммерсантЪ", который уточняет, что переговоры пройдут в Сочи.

Ранее это же издание рассказывало, почему Лукашенко в третий раз за этот год едет к Путину. По данным журналистов, президенты России и Белоруссии будут обсуждать вопросы по Союзному государству, которые не могут решить правительства стран.