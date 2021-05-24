МИД РФ обвинил Тихановскую во лжи из-за задержанной в Минске россиянки

МИД РФ обвинил Тихановскую во лжи из-за задержанной в Минске россиянки
Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Консул не отказывался от встречи с Софией Сапегой

Москва отреагировала на заявление бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался от встречи с задержанной в Минске россиянке. 

В МИД РФ заявили, что дипломат не отказывался от встречи с Софией Сапегой, тем самым обвинив Тихановскую во лжи. 

"Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Софией Сапегой. Наглая ложь", 

заявили в ведомстве "Интерфаксу". 

Напомним, что ранее Европейский гуманитарный университет сообщил, что россиянка, находившаяся на борту, который был экстренно посажен в столице Белоруссии, также была задержана. Университет Вильнюса, в котором учится девушка, направил запрос в посольство РФ, попросив об оказании консульской поддержки. 

Затем посольство России в Белоруссии получило от Минска уведомление о том, что гражданка РФ Сапега была задержана. В сообщении подчеркивалось, что российская сторона рассчитывает в ближайшее время получить к ней консульский доступ. Представители российской дипмиссии в ответ заявили, что находятся в постоянном контакте с родителями девушки. Также было заявлено о взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной.

Однако пресс-конференции Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции заявила, что Сапеге было отказано в получении помощи, несмотря на наличие российского гражданства. 

Ранее Великобритания допустила введение санкций против "Северного потока-2" из-за рейса Ryanair. Лондон уверен, что случившееся в Минске произошло "не без молчаливого согласия Москвы". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость249487
Пожаловаться Ответить
Да хоть бы и отказался <цензура> она нужна для России головная боль
Гость248915
Пожаловаться Ответить
Іх там нєту а раша всігда є,брихливою тут і до ворошки не ходи.
Гость248313
Пожаловаться Ответить
Гость240773
ВЫ ВСЕ ТАК ЧЕГО ТО ЖЕЛАЕТЕ ИЗУВЕРСКОГО......А ЧЬИ ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ, ДОРОГИЕ ЧЬИ ТО ГОСТИ......ЕСЛИ ГОСТИ.......ЧЬИХ ВЫ КРОВЕЙ....В.ГАФТ НАПИСАЛ==КАКОГО ЦВЕТА ГРЯЗЬ.........ЛЮБОГО.....ГРЯЗЬ В ВЕЧНОМ СПОРЕ С ЧИСТОТОЙ..........И ЧИСТОТУ ВЕДУТ НА КАЗНЬ.......это ВСЕ СКАЗАЛ В.ГАФТ..
- сказал гость гостям)))))
Гость248306
Пожаловаться Ответить
Сидела бы , варила супы, мужику передачи носила , но..... Начитавшись интернета Решила -не боги горшки обжигают , решила что Ильич прав - любая кухарка может рулить государством .
Гость239831
Пожаловаться Ответить
Особь содержат , катают по Европе , должна тявкать . как послушная шавка. Перестанет гавкать , отправят на политическую помойку..
Гость240773
Пожаловаться Ответить
Гость231213
какая же она противная, внешне и внутренне!
ВЫ ВСЕ ТАК ЧЕГО ТО ЖЕЛАЕТЕ ИЗУВЕРСКОГО......А ЧЬИ ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ, ДОРОГИЕ ЧЬИ ТО ГОСТИ......ЕСЛИ ГОСТИ.......ЧЬИХ ВЫ КРОВЕЙ....В.ГАФТ НАПИСАЛ==КАКОГО ЦВЕТА ГРЯЗЬ.........ЛЮБОГО.....ГРЯЗЬ В ВЕЧНОМ СПОРЕ С ЧИСТОТОЙ..........И ЧИСТОТУ ВЕДУТ НА КАЗНЬ.......это ВСЕ СКАЗАЛ В.ГАФТ..
Андрей
Пожаловаться Ответить
Гость248124
и ее надо этапировать в рб баланду в мужской тюрьме по камерам разносить
Лишить гражданства эту сапогу пусть лабусы её кормят.
Гость Евгения
Пожаловаться Ответить
За вранье и клевету нужно всякого рода борцунов привлекать к суду и взыскивать денежки , как делают на западе. Тогда они перестанут лить грязь. Почему бы не взыскать солидную сумму с кухарки за ложь про отказ консула во встрече с Сапегой. Что бы другой раз знала что поливать грязью консула , это не картошку варить.
Гость248124
Пожаловаться Ответить
и ее надо этапировать в рб баланду в мужской тюрьме по камерам разносить
Гость248124
Пожаловаться Ответить
ура.всех их надо переловить зажрались
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей