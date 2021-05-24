ЕС лишил Белоруссию 3 миллиардов евро: последние данные о скандале с самолетом Ryanair

ЕС лишил Белоруссию 3 миллиардов евро: последние данные о скандале с самолетом Ryanair
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Запад забился в истерике из-за принудительной посадки лайнера

Накануне в Минске экстренно сел самолет Ryanair из-за сообщения об угрозе минирования. В результате был задержан создатель телеграм-канала Nexta, признанного в РБ экстремистским, Роман Протасевич. Запад отреагировал незамедлительно и жестко. "Утро.ру" рассказывает, что известно спустя сутки.

Напомним, что Минск отправил истребитель Миг-29 для сопровождения самолета, который летел из Афин в Вильнюс. Минтранс Республики рассказал, что в сообщении об угрозе лайнеру говорилось о том, что его взорвут над Вильнюсом. По некоторым данным, Протасевич очень испугался.

24 мая Брюссель заявил, что ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за этого инцидента и запретить самолетам летать в воздушном пространстве РБ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что рассматривается вопрос об ограничительных мерах против физлиц, компаний и авиационного сектора, а инвестиционная помощь ЕС Белоруссии в размере 3 млрд евро будет заморожена, пока страна не стане демократической, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Великобритания, которая вышла из состава содружества, уже ввела рестрикции. В черный список попали 99 граждан и компаний РБ, пишет The Guardian со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба. Он также пригрозил ввести санкции против "Северного потока – 2", сочтя, что "без молчаливого согласия Москвы" тут не обошлось. 

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 27 мая проведет экстренное заседание с 36 представителями, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, говорится в "Твиттер". На грядущем саммите ЕС, вероятно, будет обсуждаться вопрос о запрете белорусским перевозчикам летать над Европой, отмечает "Говорит Москва". 

Литва отказалась принимать самолеты, которые летят через Белоруссию. Также поступила Великобритания. 

Президент Польши Анджей Дуда назвал предлог для посадки самолета о минировании борта ложью и пригрозил Белоруссии самым жестким ответом, пишет РИА "Новости". 

Киев и вовсе обвинил Москву в организации принудительной посадки рейса. 

Латвия, которая сейчас принимает ЧМ по хоккею, в связи с инцидентом заменила флаг Белоруссии на оппозиционное полотно. В итоге Минск выгнал всех сотрудников посольства этой страны. Рига ответила симметрично. 

В МИД РФ же, тем временем, отметили, что действия авиационных властей Белоруссии соответствовали международным нормам, а задержание оппозиционера – это внутреннее дело Минска. При этом в российском ведомстве пояснили – истребитель отправили для сопровождения из-за того, что рядом находится белорусская АЭС, пишет телеграм-канал РИА "Новости". В МИД призвали западных коллег оценивать ситуацию без эмоций и двойных стандартов. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость247432
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Гость247763
Диктаторы приходят и уходят, а народ остается.
Сознание и чувство собственного достоинсива только начало пробуждаться как у россиян так и беларусов.
Но до сознания беларусов как и россиян не дошла простая истина, что диктаторы будут цеплятся за власть когтями и ногтями, но мирным путем они власть не отдают.
Ага до хохлов дошла истина
Гость247763
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Диктаторы приходят и уходят, а народ остается.
Сознание и чувство собственного достоинсива только начало пробуждаться как у россиян так и беларусов.
Но до сознания беларусов как и россиян не дошла простая истина, что диктаторы будут цеплятся за власть когтями и ногтями, но мирным путем они власть не отдают.
Гость248067
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Пилот Аэрбас
Вы хоть знаете что <цензура> пишите ? Уже сам командир самолёта заявил что его никто не принуждал к посадке в Минске, это было его собственное решение. Потому что в сообщении о бомбе было сказано, что его самолёт взорвут над Вильнюсом
если на борту были сотрудники белорусских спецслужб он что угодно мог заявить
Гость239421
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что бы засунуть всех в задний проход ЕС, он предлагает типа кредитов помощи,и потом говорит Вставай в позу или не дам менег.
Пилот Аэрбас
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Гость240630
МИГ 29 сопровождал самолет? Вообще то гражданский самолет пытался на всех парах покинуть воздушное пространство Белоруссии до границы Литвы, но МИГ 29 вынудил его сесть (видимо под угрозами уничтожения). В этом и суть возмущения в Европе - захват судна в чистом виде.
Роман Протасевич националист и борец против всего русского со стажем, ещё со студенческих лет состоял в националистических организациях Беларуси ( молодой фронт, аналог украинского Тризуба), затем возглавлял форум в интернете в котором призывал свергнуть Лукашенко еще задолго до выборов и событий прошлого года. С 2014 по 2015 год воевал в составе батальона Азов на Донбасе, до служился до должности зам ком связи 2 ударно штурмовой роты. В 2017 начал работать на Радио Свобода, сначала стажировался в Праге, позже в США. Зимой 2020 года, сбежал в Польшу попросив там политического убежища, в Январе
Пилот Аэрбас
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Гость240630
МИГ 29 сопровождал самолет? Вообще то гражданский самолет пытался на всех парах покинуть воздушное пространство Белоруссии до границы Литвы, но МИГ 29 вынудил его сесть (видимо под угрозами уничтожения). В этом и суть возмущения в Европе - захват судна в чистом виде.
Вы хоть знаете что <цензура> пишите ? Уже сам командир самолёта заявил что его никто не принуждал к посадке в Минске, это было его собственное решение. Потому что в сообщении о бомбе было сказано, что его самолёт взорвут над Вильнюсом
Гость240630
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МИГ 29 сопровождал самолет? Вообще то гражданский самолет пытался на всех парах покинуть воздушное пространство Белоруссии до границы Литвы, но МИГ 29 вынудил его сесть (видимо под угрозами уничтожения). В этом и суть возмущения в Европе - захват судна в чистом виде.
Гость247888
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Шаман
Минус 3 млрд долл, это минус зарплата 100 тыс силовиков за 5 лет. Неплохой такой пинок усатому. Запад пожертвовал самой незначительной пешкой, и отнял у таракана массу времени и денег! Так кто в истерике?
Самое смешное, почему ты тепил с потрохом, решили что вы короли?
Гость242361
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Шаман
Минус 3 млрд долл, это минус зарплата 100 тыс силовиков за 5 лет. Неплохой такой пинок усатому. Запад пожертвовал самой незначительной пешкой, и отнял у таракана массу времени и денег! Так кто в истерике?
Китайский бизнес хлопает в ладошки еврочиновникам. И ...усиленно замещает европейские компании по всему миру.
Гость241057
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Шаман
Минус 3 млрд долл, это минус зарплата 100 тыс силовиков за 5 лет. Неплохой такой пинок усатому. Запад пожертвовал самой незначительной пешкой, и отнял у таракана массу времени и денег! Так кто в истерике?
Дурной ты. Не будет этих денег, будут другие. Европейские деньги просто так не даются. Это означает что на эти деньги ты должен у них Европейцев всё закупать и желательно в ущерб своей промышленности. Наглядный пример хохлы. Эти деньги вообще до них не доходят, делятся ещё в пределах ЕС, а хохлам хлам отгружают технологичный, да и продукты, на дерьмовом сырье чтобы свою переработку угробили. Вот и смотри. Плюс они ещё должны остаются. Проходили мы эти кредиты в 90-<цензура>. Знаем что к чему.
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