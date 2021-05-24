Москва ожидает от Анкары корректировки своей позиции по российскому полуострову

Москва предельно четко доводит до Анкары мысль, что поощрение проектов киевского режима по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в сегодняшнем интервью газете "Аргументы и факты".

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", – подчеркнул шеф отечественной дипломатии.

Москва рассчитывает, что Анкара скорректирует свою политическую линию в отношении действий Незалежной с с учетом законных озабоченностей со стороны РФ, указал министр.

По его словам, расхождение позиций по ряду международных вопросов не мешает России и Турции вести активный диалог и развивать сотрудничество между нашими странами "в самых разных сферах – от энергетики до туризма".

В частности, Анкара несмотря на давление со стороны Вашингтона закупила у Москвы ЗРК С-400.

"Не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов", – резюмировал Лавров.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что Анкара не признает возвращения Крыма в состав России и выступает за территориальную целостность и суверенитет Незалежной. А на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле 10 апреля он выразил тому поддержку в стремлении Украины вступить в НАТО и одобрил планы по проведению "крымской платформы".

