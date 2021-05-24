Лавров дал Турции жесткий совет по украинским инициативам о Крыме

Лавров дал Турции жесткий совет по украинским инициативам о Крыме
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Москва ожидает от Анкары корректировки своей позиции по российскому полуострову

Москва предельно четко доводит до Анкары мысль, что поощрение проектов киевского режима по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в сегодняшнем интервью газете "Аргументы и факты".

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", – подчеркнул шеф отечественной дипломатии.

Москва рассчитывает, что Анкара скорректирует свою политическую линию в отношении действий Незалежной с с учетом законных озабоченностей со стороны РФ, указал министр.

По его словам, расхождение позиций по ряду международных вопросов не мешает России и Турции вести активный диалог и развивать сотрудничество между нашими странами "в самых разных сферах – от энергетики до туризма".

В частности, Анкара несмотря на давление со стороны Вашингтона закупила у Москвы ЗРК С-400.

"Не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов", – резюмировал Лавров.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что Анкара не признает возвращения Крыма в состав России и выступает за территориальную целостность и суверенитет Незалежной. А на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле 10 апреля он выразил тому поддержку в стремлении Украины вступить в НАТО и одобрил планы по проведению "крымской платформы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Россия -Русь
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Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого, который боролся с тюркскими племенами. Запорожские казаки офуели бы от маразма хохлобыдла.
Россия -Русь
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Объективный
Крым - это Украина! Никто кроме кацапы не признаёт эту аннексию.
А слабо тоже самое повторить в Крыму??
Россия -Русь
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Объективный
Крым - это Украина! Никто кроме кацапы не признаёт эту аннексию.
Хохлопитек, что такое аннексия??Учи матчасть , потомок свинопасов и польской прислуги или вали свиней паси.
Гость248192
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.."пердоган" тоже доиграется. "Не кусай кормящую руку". Забыл уже благодаря кому живёт до сих пор.
Гость241791
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Украина придуманная коммунистами страна с придуманной национальностью.
До 1919 года такого слова просто не существовало. Были казаки. Но казаки это не украинцы. Это беглые крепостные заселявшие запорожскую сечь.
Гость241791
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Крым появился раньше слова Украина на 350 лет и на 250 лет раньше появления такого чудного слова - украинец )))
Гость242361
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Объективный
Крым - это Украина! Никто кроме кацапы не признаёт эту аннексию.
Для вас трагедия не в том что Крым сталь Российский. Для вас трагедия что Крым за 60 лет не стал Украинским. И вы сами всеми силами этого добивались. P.S. "касап" - турецкое. Живодёр. - прозвище турок в отношении .....Запарожских казаков.
Объективный
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Крым - это Украина! Никто кроме кацапы не признаёт эту аннексию.
Россия -Русь
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Гость234110
Эта лошадь еще что-то указывает Турции ?
Не смотри на себя в зеркало, не комментируй свое отражение.
Россия -Русь
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Гость247673
Крым вернем Украине за 48 часов 24 часа дадим России для раздумья а если не вернет то будет операция к принуждению уйти из Крыма
Когда, францюватый , начнешь возвращать??Дать ты можешь только свою дупу для того, чтоб тебя тр@хнули всеммиром.
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