Саммиту быть: в Совбезе косвенно подтвердили согласие Путина на встречу с Байденом

Саммиту быть: в Совбезе косвенно подтвердили согласие Путина на встречу с Байденом
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Сторонам удается выстраивать диалог

Одним из животрепещущих вопросов на международной арене является ожидаемая многими встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. 24 мая появилось более-менее четкое заявление о намерениях России поддержать желание американцев провести саммит на высочайшем уровне.

В понедельник состоялась первая личная встреча секретаря российского Совбеза Николая Патрушева с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. До этого высокопоставленные госслужащие контактировали только по телефону.

Мероприятие прошло в швейцарской Женеве. После переговоров на официальном сайте Совбеза появилась весьма ободряющая для сторонников проведения президентской встречи публикация.

Так, пресс-служба российского ведомства отметила, что в ходе общения Патрушева с Салливаном были развиты темы, которые обсуждал руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров с американским коллегой Энтони Блинкеном.

При этом сообщается, что встреча стала важным шагом на пути подготовки планируемых переговоров первых лиц России и Америки, "о сроках и месте проведения которых будет объявлено дополнительно".

Такая формулировка дает основания полагать, что Москва согласилась на беседу с Вашингтоном.

К слову, недавно в прессе появилась информация о месте проведения встречи Путина и Байдена. Американская телекомпании уверяет, что саммит пройдет в Женеве.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Андрей
Пожаловаться Ответить
Состоится если бидон не забудет или не уснёт
гость191919
Пожаловаться Ответить
Уделив внимание ,не держащемуся на ногах , с деменцией старперу Байдену - Путин подтвердил великодушие,снисходительность и милосердие России.
Гость247877
Пожаловаться Ответить
Хочется верить, что хоть один до этого не доживет.
Коровьев
Пожаловаться Ответить
Слова "Сочту за честь, не извольте сомневаться" косвенно подтвердили согласие Путина на встречу с Байденом.
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Больному деменцией Бидону суфлера предоставят?
Гость240623
Пожаловаться Ответить
Неужели снижошел?
1
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей