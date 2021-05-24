Задержанный в Белоруссии оппозиционер сделал первое видеообращение

Протасевич сообщил, что проблем со здоровьем у него нет

Задержанный в белорусской столице экс-главред телеграм-канала Nexta, признанного экстремистским в Республике, Роман Протасевич вышел на связь. В Сети появилось видео, на котором молодой человек рассказывает о последних событиях своей оппозиционной жизни.

В первую очередь, белорус опроверг сообщения о том, что его экстренно увезли в больницу. Роман подчеркнул, что никакой угрозы его здоровью нет и чувствует он себя нормально.

Также Протасевич поведал неравнодушной общественности, что правоохранители максимально корректно ведут себя с ним. Роман сообщил, что сейчас уже дает признательные показания. Ролик опубликовал телеграм-канал "Желтые сливы". 

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость235353
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ЭТУ ПРОС ТИ ТУТКУ КУХАРКУ ТОЖЕ НАДО ПРИВЕЗТИ И ПОСАДИТЬ РЯДОМ С НИМ - ПУСТЬ ПОБОЛТАЮТ ЛЕТ 15 - 20 ОТ ДУШИ
Пилот Аэрбас
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Роман Протасевич националист и борец против всего русского со стажем, ещё со студенческих лет состоял в националистических организациях Беларуси ( молодой фронт, аналог украинского Тризуба), затем возглавлял форум в интернете в котором призывал свергнуть Лукашенко еще задолго до выборов и событий прошлого года. С 2014 по 2015 год воевал в составе батальона Азов на Донбасе, до служился до должности зам ком связи 2 ударно штурмовой роты. В 2017 начал работать на Радио Свобода, сначала стажировался в Праге, позже в США. Зимой 2020 года, сбежал в Польшу попросив там политического убежища, в Январе
Гость242361
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Лукавит насчёт здоровья. Диарея то однозначно имеется.
гость
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как уроды западные "демократы и миротворцы" по ложным обвинениям мучают,сколько болезней у оппозиционера АССАНЖ?!А как в австрия принудила сесть самолёт Президента Боливии МОРАЛЕСА и нет ВОЯ в ДУДАчку?!
Гость247735
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эти ушлёпки сразу о здоровье,его мать заявила что чепушила при смерти и не станет,живой,но зелёные бабки присылать не будет,кроме пока путило поможет!?Оказывается пацанчик хвастался,что участвовал хохлобандеровском перевороте;был карателем добробате Донбасе-----хорошие статьи +;хвалился на экран,что БАТЬКА его не достанет---НА ХЛИХАЛА,А ЧТО РАЗСКАЖЕТ ПРО КУРАТОРОВ и котлетницу-----"....зин--откуда деньги.....",поэтому такой вой и ДУДАНИЕзападенцов!
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