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Задержанный в белорусской столице экс-главред телеграм-канала Nexta, признанного экстремистским в Республике, Роман Протасевич вышел на связь. В Сети появилось видео, на котором молодой
человек рассказывает о последних событиях своей оппозиционной жизни.
В первую очередь, белорус опроверг сообщения о том, что его экстренно увезли в больницу. Роман подчеркнул, что никакой угрозы его здоровью нет и чувствует он себя нормально.
Также Протасевич поведал неравнодушной общественности, что правоохранители максимально корректно ведут себя с ним. Роман сообщил, что сейчас уже дает признательные показания. Ролик опубликовал телеграм-канал "Желтые сливы".
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