"Белавиа" отменила рейсы во Францию и Британию на несколько месяцев

Компания приняла ответные меры после запрета на полеты

Национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" принял решение об отмене рейсов во Францию и Великобританию в качестве встречных действий после запрета на полеты в указанные страны. Об этом стало известно сегодня, 25 мая.

Согласно приведенным данным, решение действует с сегодняшнего дня до 30 октября текущего года. В пресс-службе компании заявили, что огорчены сложившейся ситуацией, однако не могут изменить обстоятельства.

В "Белавиа" также сообщили, что пассажиры могут рассчитывать на полный возврат стоимости билетов или же поменять даты вылета, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость234011
Пожаловаться Ответить
Малков, прежде чем писать, читай серьезные сайты. Это не Белавиа отменила полеты. Это UK и Франция аннулировали выданные ими лицензии. Без лицензий о полетах нет и речи. Пишешь дезинформацию который уже раз.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей