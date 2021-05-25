Ожидается, что российский и американский лидеры "сойдутся" в середине июня

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена скорее всего состоится в Женеве. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя американской стороны, пожелавшего остаться инкогнито.

По некоторым данным, саммит пройдет уже в июне. Точная дата встречи лидеров двух стран до сих пор не известна.

Однако ходят слухи, что Путин и Байден встретятся в середине июня. В это время президент США отправится в Европу, чтобы провести переговоры с членами Евросоюза и НАТО.

Ранее появилась информация о том, что в Совбезе косвенно подтвердили согласие Путина на саммит с Байденом.