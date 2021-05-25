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Встреча Владимира Путина и Джо Байдена скорее всего состоится в Женеве. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя американской стороны, пожелавшего остаться инкогнито.
По некоторым данным, саммит пройдет уже в июне. Точная дата встречи лидеров двух стран до сих пор не известна.
Однако ходят слухи, что Путин и Байден встретятся в середине июня. В это время президент США отправится в Европу, чтобы провести переговоры с членами Евросоюза и НАТО.
Ранее появилась информация о том, что в Совбезе косвенно подтвердили согласие Путина на саммит с Байденом.
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