Газ важнее Донбасса: Зеленскому рекомендовали срочно идти на компромисс с Москвой

Газ важнее Донбасса: Зеленскому рекомендовали срочно идти на компромисс с Москвой
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский решил увеличить армию Украины
Пока Украина занимается бесперспективной конфронтацией с РФ, она теряет последний шанс заработать на ГТС

Россия рассчитывает не только на "Северный поток-2", чтобы подавать газ в Европу, минуя Украину. Скоро еще один газопровод пройдет с юго-востока через Сирию, и тогда Украина лишится всех шансов хоть как-то зарабатывать на транзите. Об этом предупредил киевский политический аналитик Алексей Калиниченко.

По его мнению, Россия не зря столько вкладывает в создание военных баз в Сирии. Когда-то США планировали протянуть через территорию САР газопровод в Европу. Если бы им удалось реализовать этот проект, российский "Газпром" утратил бы лидирующие позиции поставщика в ЕС.

Теперь новый газопровод в САР будет построен при участии России, уверен Калиниченко, и тогда Украине станет совсем тяжко, ее ГТС будет вообще никому не нужна. В связи с этим аналитик призвал президента Владимира Зеленского срочно менять тактику и начинать договариваться с Москвой в тех сферах, где это еще возможно.

"Следует искать компромиссы. Зеленскому необходимо ехать в Москву, встречаться с Путиным и разговаривать как раз о возможности взаимодействия именно в газовой сфере",

– настаивает эксперт. По его мнению, сейчас украинское руководство делает бесперспективные попытки противостоять российской мощи по всем направлениям. Нужно же быть "умнее": договориться по транзиту газа и только потом затрагивать такие спорные темы, как Донбасс, передает "ПолитНавигатор".

Накануне стало известно, что Россия модернизировала аэродром в Сирии. Теперь авиабаза Хмеймим может принимать любую тяжелую технику.

Ранее эксперты усомнились в том, что встреча президентов Украины и России может состояться в обозримом будущем, поскольку Киев выдвигает немыслимые условия.

Николай ВИКТОРОВ

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Александр
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ЗеленсЬкий ВО, подыхайте сами, сами. Або Вам оказать помощь, чтобы Вы сдохли?
Гость250181
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Гость249346
Пусть богатые и независимые Литва-Латвия-Эстония хохлам газ качают ;-)))
Газ в Самотлоре открыл украинец и азербаджанец.Не надо ссорить братьев.Газ как и всё остальное у нас общее.Украина Белорусь Россия братья на веки.
OberstBMP
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Голос вопиющего в пустыне! Голос здравомыслия среди подлецов! Кто же позволит главе колониальной администрации договариваться с Россией напрямую? Для этого как минимум надобно получить соизволение американского посла
одисей Ребята
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27428766 Ребята! Ну вы и даете ! После ваших комментариев уже ничего писать не хочется, да еще с такими грамотеями
Гость247385
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а зачем с этим шутом встречаться - он же полный ноль пустышка
кацап
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Гость232748
Очередной великий аналитик от троллей)))
Держаться от России подальше соблюдая правила гигиены - единственная политика. Которая сработала для всех из её бывшего окружения
После новостей о депортации из РФ украинцы неохотно вспомнили о польской клубнике.Украина — цэ Эуропа. Нехай там и взъябывают. На панов, на герров, на мсье, на кого угодно. Рвались в Европу за бешенные зарплатами и пенсиями, поощряли «онижедетей», забыли своих дедов, пока копали Чёрное море, плевали на дружбу с Россией — <цензура> в России и делать!
Гость249346
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Пусть богатые и независимые Литва-Латвия-Эстония хохлам газ качают ;-)))
Гость249089
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Россия с ним договариваться не будет пусть с байденом договаривается
Гость249089
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России он неинтересен пусть с байденом договаривается
Гость 201345
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Гость248325
россия уже достатком вклала на новые проэкты так что укроине не получется даром сало жрать, пусти прыгоют дальше!
Девочка, тебе еще очень долго нужно учиться в школе . Вот выучишь русский язык, потом сюда приходи .
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