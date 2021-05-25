Вудущий признался, что боится растущей мощи КНР

Россия не должна вступать в союз с Китаем. Напротив, Москве следует предпринять меры против растущего влияния Пекина и заручиться поддержкой Соединенных Штатов, о чем уверенно заявил журналист Владимир Познер.

Телеведущий уверяет, что мнение о том, что Россия является вторым главным врагом для американской нации, устоялось для местного населения из-за постоянной и длительной пропаганды Белого дома. Однако Москва должна найти в Вашингтоне надежного союзника.

По словам Познера, китайская концепция отличается как от российского, так и "христианского взгляда на мир" в целом. Поэтому Кремль должен войти в анклав Европы и Соединенных Штатов. Противостояние с КНР остается лишь вопросом времени – международник уверен, что война с Китаем произойдет не позже 2040 года.



"Осталось очень немного", – выразил свое мнение публицист.

Ведущий добавил, что в настоящее время, к его сожалению, Москва сближается с Пекином, продолжая отдаляться от Соединенных Штатов. В пользу отказа от дружбы с китайской державой Познер привел такие аргументы, как иная культура, к которой Россия не имеет отношений, говорится на официальном сайте журналиста.

"Как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток. От того, что у нас большая часть страны находится в Азии, там находится 16 млн из 148 млн – 16 находится за Уралом. А 130 с гаком находятся все-таки в Европе, о чем я бы не стал забывать", – заявил ведущий.



Ранее Познер заявил о расколе в российском обществе, вызванном, по его мнению, различием в менталитете.