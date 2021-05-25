Россия должна объединиться с США против Китая - Познер

Россия должна объединиться с США против Китая - Познер
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вудущий признался, что боится растущей мощи КНР

Россия не должна вступать в союз с Китаем. Напротив, Москве следует предпринять меры против растущего влияния Пекина и заручиться поддержкой Соединенных Штатов, о чем уверенно заявил журналист Владимир Познер.

Телеведущий уверяет, что мнение о том, что Россия является вторым главным врагом для американской нации, устоялось для местного населения из-за постоянной и длительной пропаганды Белого дома. Однако Москва должна найти в Вашингтоне надежного союзника.

По словам Познера, китайская концепция отличается как от российского, так и "христианского взгляда на мир" в целом. Поэтому Кремль должен войти в анклав Европы и Соединенных Штатов. Противостояние с КНР остается лишь вопросом времени – международник уверен, что война с Китаем произойдет не позже 2040 года.

"Осталось очень немного", – выразил свое мнение публицист.

Ведущий добавил, что в настоящее время, к его сожалению, Москва сближается с Пекином, продолжая отдаляться от Соединенных Штатов. В пользу отказа от дружбы с китайской державой Познер привел такие аргументы, как иная культура, к которой Россия не имеет отношений, говорится на официальном сайте журналиста.

"Как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток. От того, что у нас большая часть страны находится в Азии, там находится 16 млн из 148 млн – 16 находится за Уралом. А 130 с гаком находятся все-таки в Европе, о чем я бы не стал забывать", – заявил ведущий.

Ранее Познер заявил о расколе в российском обществе, вызванном, по его мнению, различием в менталитете.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость239592
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Гость248352
Познер проговорился про планы США и хочет навязывать этот план истеблишменту России. Наверное при встрече лидеры США и России обсудят этот злополучный для России план. Для России-это погибель. Сперва при помощи России уничтожить Китай, который постоянно поддерживает ее в СБ ООН, а потом сново, с новой силой вместе с Европой напасть на Россию и нанести смертельный удар. Исторический враг России Запад во главе с США, а не Китай. "Как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток". Испокон веков, постоянно Запад нападал на Россию, а не Китай.
1000 раз прав!!!!!!
Гость248352
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Познер проговорился про планы США и хочет навязывать этот план истеблишменту России. Наверное при встрече лидеры США и России обсудят этот злополучный для России план. Для России-это погибель. Сперва при помощи России уничтожить Китай, который постоянно поддерживает ее в СБ ООН, а потом сново, с новой силой вместе с Европой напасть на Россию и нанести смертельный удар. Исторический враг России Запад во главе с США, а не Китай. "Как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток". Испокон веков, постоянно Запад нападал на Россию, а не Китай.
Гость248349
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2.
Китай безобидная страна, живет по принципу " не тронь меня, не трону тебя". Сколько хочешь не тронь Запад, все равно он тронет тебя. Сущность у него такова. США сперва наехал на Китай, чтобы заставить его объединится против России, не получилось! Сегодня со своими санкциями и бряцаниями оружией хочет заставить Россию объединится против Китая. Неужели Россия наступит на этот капкан? Ведь лев точно таким приемом убивает своего противника. Сперва отъединяет жертву от целого , а потом всем прайдом нападает на нее.
Гость248175
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Вначале надо американцам разогнать свою управляющую финансовую тусовку. Там такая страшная деменция, такие заскоки - мама не горюй. Нужны адекватные управленцы, а не старперы с высохшими мозгами типа Ротшильдов с Рокфеллерами.
Андрей
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Влад
И что Украина будет делать с Российским Крымом?
подарит сшп
Шаман
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Каждая страна имеет много внутренних критических проблем, победителем станет та, что справится со своими проблемами. Пока Китай выглядит прочнее всех, но возможно он просто скрывает. Короче выживет тот - кто не рухнет сам.
Андрей
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Этот старый жид пусть катится в свою омерику и лижет ботинки нигрилам
Гость242361
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Антиxу#лoпутин
А Познеру неизвестно тот факт, что РФии прежде заручаться поддержкой Запада надо сначала вернуть ворованый у Украины Крым и убраться Вон из Донбасса.
Мечты и сексуальные воображения питерского афериста о том что уже все проехали и забыли не прокатит.
Никто вам ничего не подарит и не мечтайте.
Своим воровством вы пораждаете только ненависть к себе.
РФия ВОР, а с ворами разговор короткий "ВОР должен сидеть в тюрме".
"Своим воровством вы пораждаете только ненависть к себе." - как ты точно охарактеризовал незалежных братков.
Гость242361
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Гость из Боинга 777
надо вернуть сначала Крым Украине, а потом обращаться к Западу
А зачем обращаться к "Западу?" Хоть с Крымом хоть без.
Гость245612
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Китайцы хитрожопые, не стоит им доверять на 100%.
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