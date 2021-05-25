Одна из мер затронет экспорт белорусских товаров на Запад

Европейские лидеры едины в своем неприятии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас во вторник, 25 мая.

Накануне Евросоюз осудил действия белорусских властей в отношении оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Для Белоруссии закрыли небо над ЕС, европейским авиакомпаниям также рекомендовано не летать в Беларусь и над ней. И это, по мнению литовского дипломата, только начало. По его словам, Лукашенко зашел "слишком далеко", поэтому европейские лидеры настроены на решительные действия.

"Дальше его терпеть не будут. Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить",

– заявил замглавы МИД Литвы в эфире "Эха Москвы".

Он сообщил, что в ЕС готовится новый пакет санкций против граждан и предприятий Белоруссии. Кроме того, может быть введен запрет на экспорт белорусских нефтепродуктов, удобрений, тракторов, технологий и проч. Дипломат отметил, что не может раскрыть весь список мер, но подчеркнул, что Лукашенко отреагирует на них "очень болезненно".

Накануне Минск и Рига объявили о взаимной высылке всех дипломатических работников.