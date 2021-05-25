МИД Литвы раскрыл план Европы "удалить" Лукашенко

МИД Литвы раскрыл план Европы "удалить" Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одна из мер затронет экспорт белорусских товаров на Запад

Европейские лидеры едины в своем неприятии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас во вторник, 25 мая.

Накануне Евросоюз осудил действия белорусских властей в отношении оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Для Белоруссии закрыли небо над ЕС, европейским авиакомпаниям также рекомендовано не летать в Беларусь и над ней. И это, по мнению литовского дипломата, только начало. По его словам, Лукашенко зашел "слишком далеко", поэтому европейские лидеры настроены на решительные действия.

"Дальше его терпеть не будут. Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить",

заявил замглавы МИД Литвы в эфире "Эха Москвы".

Он сообщил, что в ЕС готовится новый пакет санкций против граждан и предприятий Белоруссии. Кроме того, может быть введен запрет на экспорт белорусских нефтепродуктов, удобрений, тракторов, технологий и проч. Дипломат отметил, что не может раскрыть весь список мер, но подчеркнул, что Лукашенко отреагирует на них "очень болезненно".

Накануне Минск и Рига объявили о взаимной высылке всех дипломатических работников.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость252942
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прибалты только гавкать могут. на россию они уже догавкались , лишились транзита, сейчас догавкаются на беларусь, лишатся белорусского транзита. скоро белорусы начнут летать в крым.
Лукашенко сказал, что нее позволит скупить за бесценок богатства в Белоруссии, как это сделано сейчас в РОссиить
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укашенеко как то заявил, что не позволит определенным кругам скупить за бесценок богатства Белоруссии, как это сделано в РОссии
Гость249457
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Этот диктатор разваливает экономику страны умышленно. В тюрьмах издеваются над людьми.
Шантаж и угрозы в отношении близких ( сам прошёл через это ) . В заложники берут родных
В суде проходил по ст.23.34, к этому вспомнили нарушение скоростного режима совершённое год назад на автомобиле.
Человек, который не может принять очевидное, не приемлет здоровую дискуссию со своим окружением и родными, это клиент на мед. освидетельствование.
163248Гость
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Гость Андрей
Все дело не в президенте страны, а в самой Беларуси, которую хотят просто уничтожить, как и уничтожить весь славянский народ. Украины уже нет, остались Беларусь и Россия.
гостю андрею-жить в концлагере у фаши ...луки могут только рабы и ты к ним относишься....власть в беларуси в руках у преступников ,которые растоптали конституцию и и ввели повальный террор-создатель ХАРАНТ со своими карательными комитетами сидят как воши на теле народа и грабят его .....ни один хан,падишах и прочие узурпаторы не прожили две жизни но многие с собой отправили в мир иной своих прихлебателей и прикорытников ...время все поставит на свои места и кто пошел против Бога того ждет ....
Гость Андрей
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Все дело не в президенте страны, а в самой Беларуси, которую хотят просто уничтожить, как и уничтожить весь славянский народ. Украины уже нет, остались Беларусь и Россия.
Гость248712
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Гость242763
в ЕС готовится новый пакет санкций против граждан- ВОТ ОНА ЦЕЛЬ ЕС- УБИТЬ народы тех стран которые не отдали власть страны Брюсселю, как та же Литва.
Она королева. Олух ты неграмотный.
Гость242763
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Антиxу#лoпутин
Расскажи ка мне хоть про одного американского диктатора, узурпировавшего на 20 лет в стране власть, точно также как это сделал в России питерский аферист путин и в Беларуси картофельный лось лукашенко.
А как насчет Меркель и королевы Елизаветы у которой власть в руках 70 лет????
Гость242763
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в ЕС готовится новый пакет санкций против граждан- ВОТ ОНА ЦЕЛЬ ЕС- УБИТЬ народы тех стран которые не отдали власть страны Брюсселю, как та же Литва.
Гость248175
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Гость из Боинга 777
расскажи хоть про одного америкаского диктатора
Ротшильд Сорос Рокфеллер - они не диктаторы? Если имеют возможность сажать нужных себе президентов, финансировать лагеря смерти, диктовать политику другим государствам? Полиция США, готовая убивать только за подозрительный вид - это не полицейская диктатура. Увольнение и аресты за неправильные слова в фэйсбуке - это не диктатура? Ах да, таким рабам, особоодаренным с детства, известно лишь то, шо вони зачерпнули из новостей информационных помоек. Думать убогие просто не в состоянии.
Гость242361
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Антиxу#лoпутин
Диктаторы приходят и уходят, а народы и нации остаются не смотря на то, что у диктаторов огромное желание править до гробовой доски.
В 2014 украинцы избавились от навязаного рфией вора януковича.
В 2020 проснулись беларусы и пытаются избавится от диктатора вора узурпировавшего власть.
Очередь за россиянами.
Все империи распадались и эта распадется.
иноботы палятся дебильными никами и штампованными лозунгами.
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