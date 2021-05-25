Военнослужащий призвал Европу к поиску договоренностей с Кремлем

Россия представляет из себя "очень агрессивного соперника", который так же опасен для европейских государств, как и Китай. Соответствующее заявление сделал глава Генштаба армии Франции Франсуа Лекуантр.

По словам военнослужащего, Брюсселю стоит обратить внимание на опасения восточноевропейских государств, которые обеспокоены массовым перевооружением российских сил. Стоит помнить и о том, что именно Кремль с Пекином, считает Лекуантр, вынуждают весь мир бросаться в битву за "свободу действий" на орбите, наращивая способность к уничтожению вражеских спутников, передает РИА ФАН.

Более того, командующий уверен, что Москва стремится к ослаблению действующей европейской модели демократии, усиливая свои позиции в киберпространстве и под водой.

"Мы должны найти точки соприкосновения для договоренностей. Такие столкновения опасны. Как там ни было, Россия проявляет упорство в стремлении ослабить нас. Это проявляется везде, где мы имеем какие-то интересы. Присутствие РФ, Турции и КНР в Африке создает очаги дестабилизации. Китай стремится завоевать ресурсы и изменить континентальный расклад", – заявил военнослужащий в интервью Le Figaro.

Тем самым "враги демократии" предпринимают всевозможные действия для подрыва европейских институтов. А ряд недавних событий, считает Лекуантр, продемонстрировал решительность противника из-за неких "вмешательств" в избирательные кампании и "дезинформаций" в местных медиа.

"И в этих условиях армия должна выявлять подобные нападки и принимать меры. Мы можем ответить своими разоблачениями их манипуляций, восстановить правду и противодействовать пропаганде", – заявил Лекуантр.

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