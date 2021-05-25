"Неадекватные обвинения": в Кремле прокомментировали инцидент с самолетом в Белоруссии

"Неадекватные обвинения": в Кремле прокомментировали инцидент с самолетом в Белоруссии
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Все детали операции Лукашенко расскажет Путину сам

Жизнь пассажиров, в том числе граждан России, не подвергалась опасности при посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Во вторник, 25 мая, он расставил все точки над i, пояснив отношение Москвы к этой истории.

В Кремле уверены, что задержанную спутницу журналиста Романа Протасевича Софью Сапегу, которая является гражданской России, белорусские правоохранители быстро отпустят. При условии, конечно, что она не нарушила законодательство РБ. В любом случае, все ее права будут соблюдены, консульский доступ обеспечен: у Москвы и Минска на этот счет имеется хорошо отработанный механизм взаимодействия, приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Что касается самого инцидента с вынужденной посадкой самолета в аэропорту Минска, то все подробности президент Александр Лукашенко скоро расскажет Владимиру Путину – встреча лидеров состоится в ближайшие дни, еще в мае. Пока же в Москве исходят из того, что находившимся на борту гражданам РФ непредвиденная посадка в Белоруссии опасности не представляла.

При этом в Кремле обратили внимание на реакцию западных партнеров на инцидент, в частности на попытку обвинить в случившемся Россию, как это сделал глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По словам Пескова, эти "неадекватные обвинения" являются примером русофобии.

"Скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", – допустил Песков.

Накануне МИД РФ уличил во лжи белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая публично заявила, что российские власти отказались помогать своей гражданке Сапеге. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость234011
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А обвинение россиянки в преступлениях - это адекватные обвинения? Посадили в тюрьму КГБ. Она была в Минске в прошлом году и что? Это преступление? Дебильный комментатор пишет про бандеровцев. Главная забота у него. Уже кости бандеровцев в земле сгнили, а он все не может успокоится.
Гость231683
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Гость245259
Зачем врать ? Через Россию в Азию из Европы летают авиакомпании и Россия получает за это миллионы , а Белоруссия - миллиарды ??? И кто платит ей ? Литва и Польша ,когда сами сосут от ЕС 20 лет ! Что за бред !!!
Бредишь ты. Белаэронавигация обслуживает 980 авиакомпаний мира из 100 стран. В день от 500 до 1000 самолетов по транзиту через РБ в страны ЕС и США. Из Японии, Китая и Сингапура в том числе. Ляпаешь языком как дешевая баба. Все есть в интернете. Напрягись, почитай.
Хохлобыдло, помни судьбу своих хероев
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Гость248311
поддерживаю японцев. россию нужно кончать.
Из воспоминаний офицера комендантского взвода от 1944 года: "Самым неприятным в службе комендантского взвода было приведение в исполнение приговоров бандеровцам, эти паскуды от страха старались перекусить себе вены и от этого были все в крови и г@вне, откуда у них было столько г@вна - неведомо. Их приходилось тянуть к месту казни и эти метры сопровождались вонью и воем, на ногах они не держались. Зрелище было отвратительным и не раз вставал вопрос о том, чтобы этих <цензура> стрелять в каком-то сарае и не демонстрировать этих уродов в полном "цвете", но приказ не меняли - Вешать!..."
Гость233935
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Гость248311
поддерживаю японцев. россию нужно кончать.
Держи ... и кончай уже :-))
Гость244140
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Япония и США запустили в Россию новую напасть настырный кровосос: клещи атаковали регионы России
Гость248311
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Гость244140
«Пора кончать»: японцы призвали «ликвидировать» Россию
поддерживаю японцев. россию нужно кончать.
Гость245259
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Зачем врать ? Через Россию в Азию из Европы летают авиакомпании и Россия получает за это миллионы , а Белоруссия - миллиарды ??? И кто платит ей ? Литва и Польша ,когда сами сосут от ЕС 20 лет ! Что за бред !!!
Гость244140
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«Пора кончать»: японцы призвали «ликвидировать» Россию«Северный морской путь — это не собственность России. Япония занимает стратегическое положение на Севморпути. Не пускать российские и китайские корабли вполне возможно
Гость244140
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«Пора кончать»: японцы призвали «ликвидировать» Россию
Гость233935
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Шаман
Запад планомерно лишает Лукашенко поступления валюты. ИТ сектор уплыл, Авиация "готовится к земле". А это все миллиарды долларов. Что бы там кремлевский письков не вещал, а гайки лукашок закрутил сам себе.
Пророк всё знаешь что будет на перёд... или просто демагог :-)
Твой запад много пытается взять на себя, не надорвался бы как ...
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