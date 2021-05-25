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Жителей Грузии, недовольных строительством Намахванской ГЭС, можно понять, однако власти республики должны предпринять усилия, чтобы остановить энергозависимость от России. Об этом заявила посол Вашингтона в Тбилиси Келли Дегнан.
В последние дни в Грузии проходят массовые акции против строительства ГЭС на западе страны. Проект ведет турецкая компания. Предполагается, что новая ГЭС сможет вырабатывать электроэнергии в 10-12% от нынешнего потребления Грузии. Местные жители и эксперты опасаются, что строительство плотины на реке Риони приведут к экологическим бедствиям и даже подтоплению Кутаиси.
Американский дипломат, комментируя народные волнения, отметила, что власти Грузии должны "услышать озабоченности граждан". В то же время она указала, что отступать некуда – Тбилиси нужны собственные источники энергии, чтобы не пользоваться услугами РФ.
"Необходимо найти такой баланс, чтобы Грузия не зависела от России в плане энергетики",
– приводит "Взгляд" слова посла США.
Грузинские власти уже дали понять, что не намерены отказываться от проекта: они уже вложили в него много денег, в том числе в виде компенсации жителям, которым строительство нанесло ущерб. В плане экологии они не видят угроз. А народные волнения списывают на провокации пророссийских активистов, дескать, это Москва противится строительству ГЭС, чтобы не потерять рынок сбыта.
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