Девушку задержали на 72 часа

Официальная представительница МИД России Мария Захарова прояснила ситуацию с россиянкой, которая сопровождала белорусского оппозиционера Романа Протасевича и тоже была задержана в Минске.



Оказалось, что София Сапега подозревается в ряде преступлений, которые были совершены во второй половине 2020 года. Такая информация опубликована на официальном сайте главного российского внешнеполитического ведомства.

Журналисты издания "Открытые медиа" побеседовали с отцом задержанной россиянки. Мужчина подтвердил, что в августе-сентябре прошлого года София действительно бывала в Минске. Участвовала ли она в протестных акциях, родитель не в курсе.