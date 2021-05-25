Азербайджан открыл огонь по Армении: один человек погиб - Ереван

Азербайджан открыл огонь по Армении: один человек погиб - Ереван
Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжениеШестерых армянских солдат обезоружили при попытке заминировать дорогу - Баку
Конфликт между двумя государствами продолжается

Несмотря на договоренности решить дело миром, Армения и Азербайджан продолжают устраивать кровавые разборки. Так, стало известно, что азербайджанские военные открыли огонь по армянскому противнику.

Такую информацию публикует Минобороны Армении. Трагический инцидент произошел днем во вторник, 25 мая. Сообщается, что под обстрел азербайджанцев попали позиции армян, размещенные рядом с населенным пунктом Верин Шоржа.

В результате атаки со стороны азербайджанского государства один военнослужащий Армении погиб. Отмечается, что смерть настигла контрактника. Ранения, которые получил молодой человек 1989 года рождения, были не совместимы с жизнью.

Впрочем, Минобороны Азербайджана опровергло информацию, которую распространяет армянская сторона. В Баку заявили, что все это ложь, а армянский военный расстался с жизнью из-за несчастного случая, пишет "Интерфакс". 

Напомним, 12 мая армянская сторона объявила, что военные силы Азербайджана предприняли попытку осуществить некие действия, которые были направлены на "уточнение границ" на одном из рубежей. При этом армянские политики не стали уточнять, что конкретно пытались сделать азербайджанцы. Данную ситуацию исполняющий обязанности главы армянского МИД Ара Айвазян обсудил с руководителем главного российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Позже и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на фоне данного обострения обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать военную поддержку республике. Так, Ереван обвинил Баку в посягательстве на часть территорий.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость248760
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По заказу Запада таких провокаций со стороны Армении будет много, до тех пор пока Россию не вовлекут в этот масштабный конфликт. Суть конфликта в том, что почти за 30 лет оккупации Армения пользуясь случаем шаг за шагом присваивала и приграничные территории Азербайджана. Теперь пришло время вернуть эти земли. В переговоры включилась и Россия. Видимо Армения не хочет понять, что захваченные ими чужие территории сегодня придется вернуть, чтобы навсегда покончить с этим конфликтом.
Гость248758
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2.
К сожалению проармянский, продажный депутат Затулин и его помощник-бестолочь Евсеев каждый раз делая антиазербайджанские провокационные заявления, вопреки мирной политики лидера России и соглашению, поддерживают оккупационный режим Армении и нагнетают обстановку в ущерб России. Даже чиновники Армении признают, что Армения незаконно присвоила приграничные территории Азербайджана, так как эти территории на армянских картах не обозначены.
Гость248502
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Минобороны Армении опровергло сообщения о перестрелке между азербайджанскими и армянскими военнослужащими в направлении Сисиана Сюникской области. Сайт ArmenianReport

«Министерство обороны Армении не подтверждает распространяемые сведения о выстрелах противника на сисианском участке армяно-азербайджанской границы и раненых с армянской стороны в результате этого.

На этом участке границы инцидентов не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Гость248501
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Минобороны Армении опровергло сообщения о перестрелке между азербайджанскими и армянскими военнослужащими в направлении Сисиана Сюникской области. Сайт ArmenianReport

«Министерство обороны Армении не подтверждает распространяемые сведения о выстрелах противника на сисианском участке армяно-азербайджанской границы и раненых с армянской стороны в результате этого.

На этом участке границы инцидентов не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Гость248499
Пожаловаться Ответить
Минобороны Армении опровергло сообщения о перестрелке между азербайджанскими и армянскими военнослужащими в направлении Сисиана Сюникской области. Сайт ArmenianReport

«Министерство обороны Армении не подтверждает распространяемые сведения о выстрелах противника на сисианском участке армяно-азербайджанской границы и раненых с армянской стороны в результате этого.

На этом участке границы инцидентов не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Гость248458
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Ты <цензура>, продажный модератор! Специально удалил мои комменты.

Таких сообщений с армянской стороны было множество. Каждый раз обвиняли Азербайджан. Потом выяснялась, что это были очередные разборки между армянами в итоге перестрелявшие друг друга.
Гость248457
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Тело солдата-срочника найдено в одной из воинских частей Армении. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Отмечается, что около 13:00 было обнаружено тело Мгера Ованнисяна (2001 г.р.) с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти солдата ведется расследование. Напомним, еще один такой инцидент произошел накануне. Солдат срочной службы ВС Армении, призванный в начале этого года, был найден мертвым. А этот случай уже третий. На этот раз погиб младший сержант В.Хуршудян. Вот что творится в армянской армии. Жертв бардака хотят списать на действия азербайджанской стороны.
Гость248454
Пожаловаться Ответить
Ты <цензура>, продажный модератор! Специально удалил мои комменты.

Таких сообщений с армянской стороны было множество. Каждый раз обвиняли Азербайджан. Потом выяснялась, что это были очередные разборки между армянами в итоге перестрелявшие друг друга.
Гость248452
Пожаловаться Ответить
Тело солдата-срочника найдено в одной из воинских частей Армении. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Отмечается, что около 13:00 было обнаружено тело Мгера Ованнисяна (2001 г.р.) с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти солдата ведется расследование. Напомним, еще один такой инцидент произошел накануне. Солдат срочной службы ВС Армении, призванный в начале этого года, был найден мертвым. А этот случай уже третий. На этот раз погиб младший сержант В.Хуршудян. Вот что творится в армянской армии. Жертв бардака хотят списать на действия азербайджанской стороны.
Гость248451
Пожаловаться Ответить
Таких сообщений с армянской стороны было множество. Каждый раз обвиняли Азербайджан. Потом выяснялась, что это были очередные разборки между армянами в итоге перестрелявшие друг друга.
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