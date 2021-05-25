В Кремле объявили дату встречи Путина и Байдена

В Кремле объявили дату встречи Путина и Байдена
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Сторонам удалось согласовать важные вопросы

Саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом пройдет 16 июня в Женеве. Об этом заявили в Кремле. 

Белый дом, в свою очередь, также подтвердил достигнутую договоренность с российской стороной. 

Темами разговора выбрали двусторонние отношения между Россией и США, стратегическую стабильность, актуальные вопросы международной повестки, борьбу с пандемией и урегулирование региональных конфликтов, указывается в сообщении.

В Вашингтоне заявили о стремлении восстановить предсказуемость в отношениях с Москвой. 

Как рассказали РИА "Новости" в Кремле, все детали предстоящей встречи до конца не согласованы – их, как и время проведенния переговоров, еще предстоит уточнить.

Таким образом подтвердились последние слухи, ходившие вокруг встречи двух президентов. Американские СМИ ранее сообщали, что местом проведения саммита выбрали Женеву, но даты еще не были до конца согласованы – рассматривали 15 и 16 июня.

В преддверии встречи США объявили об отказе от санкций против "Северного потока-2". Эксперты полагают, что это стало позитивным сигналом улучшения отношений для обеих сторон. Однако ситуация вокруг грядущего саммита тревожит Украину – там настаивают, что до встречи с Владимиром Путиным Байден должен обязательно успеть поговорить с Владимиром Зеленским. В Белом доме, комментируя обращение, заявили, что встреча американского президента с украинским в ближайшее время не планируется. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость241057
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Шаман
Как отличить пригоженскую подпевалу:
1) Нарушение логического мышления
2) Вера телевизору и повторение мантр пропагандосов,
3) Все мысли ниже пояса, временами тюремный сленг.
Вот радуют меня хохло, пиндо, и гейропа-троли проплаченные. Всё по себе судите. Думаете что тут с вами тоже народ за бабки комменты отгружает, как и вы за зелёные трудитесь. Я лично только от вас об этом слышу и что за это ещё и денег платят. Очень уж вы предсказуемы в своих поступках.
Антиxу#лoпутин
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Было бы хорошо если бы эта питерская мразь путин еще до встречи протянул ноги и вынесли его из кремлевской обители ЗЛА вперед ногами через через Спаские ворота!
игорь
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два пенсионера встретятся чтобы своим быдлом помыкать?
Гость248311
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у вас путин цыган что ли ?
какая пошлятина то на фото буээээ
Шаман
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Как отличить пригоженскую подпевалу:
1) Нарушение логического мышления
2) Вера телевизору и повторение мантр пропагандосов,
3) Все мысли ниже пояса, временами тюремный сленг.
Гость239560
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Гость 201345
Тупость невозможно поразить ораторством . Если тупость еще и английского не знает . Тупость может только про вЯличие ватникам блееять
Вау, животное с какляндии выучило фразу про ландонизэкэпитал... Теперь считает себя умнее президентов. Дайте ему кто нибудь кое что пососсать - пусть порадуется.
гость
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Бандеры ¢о¢ите обезьяньи члены вприпрыжку, обсосы конченые
гость
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Шамана вые6ли в же*ппу! 100500 раз!
Шаман
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Карлику сделают очередное психологическое вливание про Навального и Лукашенко. После чего он вернется побитый и будет заученно повторять про неконструктивный диалог, и снова забьется в свой бункер.
Гость 201345
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Гость237178
Байден поразит Путина своими ораторскими способностями.
Тупость невозможно поразить ораторством . Если тупость еще и английского не знает . Тупость может только про вЯличие ватникам блееять
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