Евросоюз расширит санкции против Белоруссии из-за самолета

Евросоюз расширит санкции против Белоруссии из-за самолета
Фото: Daniel Kalker /dpa/ www.globallookpress.com
В Брюсселе пока не нашли доказательств причастности Москвы к инциденту

Саммит Евросоюза на фоне скандала с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, экстренно севшего 23 мая в Минске, решил расширить экономические санкции в отношении Белоруссии, включив в черный список новых лиц и организации. Об этом сегодня сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Глава немецкого кабмина отметила, что Брюссель также запрещает белорусским авиакомпаниям "перелеты через воздушное пространство ЕС", передает "Интерфакс".

В объединении полагают, что при посадке лайнера в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.

Между тем, подчеркнула канцлер, у ЕС нет подтвержденных сведений о причастности России к инциденту с Ryanair.

Ранее во вторник, 25 мая, Брюссель объявил о своем решении запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС и осуществлять рейсы в аэропорты стран союза. Кроме того, саммит призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование ЧП с посадкой Ryanair в Минске, пообещав в ускоренном режиме ввести очередные рестрикции против Белоруссии.

Напомним, самолет ирландской компании летел из Афин в Вильнюс. В небе над Республикой было получено сообщение о минировании борта. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске. Одним из пассажиров рейса оказался сооснователь оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который и был задержан белорусскими правоохранителями. Вместе с ним также задержана его спутница россиянка София Сапега.

Гражданка РФ подозревается в ряде преступлений на территории Республики, которые были совершены во второй половине 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость242617
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Гость248579
"были нарушены международные правила"
Какаие?
Или опять - серкретно?
С Высокой степенью вероятности, какие то были нарушены и именно Москвой!
Гость241057
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Меня уже реально достал популизм гейропы. Санкции, санкции, и т.д. Причём все под надуманными предлогами. Т.е. мы вас будем душить пока вы не подчинитесь нашей воли и не станете похожими на что-то вроде хохляндии или прибалтийских республик. Нужно уже что-то реальное с ними делать. С каждым годом давление с их стороны всё нарастает, а из-за наших чинушь, которые ещё по совковому менталитету мечтают о европе, вся страна сопли жуёт.
Гость248579
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"были нарушены международные правила"
Какаие?
Или опять - серкретно?
Гость241057
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Гость234011
На Луне живешь. Включил Россию в список восьми богатых стран. Тебя в школе учили искать информацию в интернете или нет. А может ты просто тупица.
Ну вот смотри. Мне лично ни от гейропы, ни от пиндостана особо ничего не нужно. Я их не трогаю и не планирую трогать. У меня есть партнёры по миру, соседи с которыми я дружбу веду и никого не трогаю, и вот когда мне везде где есть мои интересы начинают откровенно гадить ваши "цивилизованные" отморозки, то уж извини, ответка будет и не надо мне плести что это я такой плохой. Просто представь что у тебя на твоей лестничной площадке заведётся такой козёл, который тебе под дверь гадить будет и ещё разместит у себя на хате тех, кто мечтает всю твою семью отыметь. Что ты делать будешь?
гость
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245043 я в пасть и же*пу тибя е6алл петух драный
Гость243366
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А гейсоюз"булки"необгадит?)))))
Гость234011
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Гость245259
Какие валютные поступления ,Белоруссия под санкциями с 90 <цензура> годов , 3 млр евро обещали Тихоновский ,а не Белоруссии , пришла бы к власти и тоже воровала как Порошенко ,Яценбк ,Тимошенко на Украине. Все ваши валютные поступления от России .И запомните одно ,когда вагу страну разорят и заставят занимать кредиты ,погрязнете на долгие годы в долгу , это вам не Россия ,она выплатила за 5 лет ,благодаря нефти и газу , и МВФ был шокирован ,с тех пор ее приписали к 8 богатых стран .
На Луне живешь. Включил Россию в список восьми богатых стран. Тебя в школе учили искать информацию в интернете или нет. А может ты просто тупица.
Гость248311
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россияне помогут батьке. им не привыкать
Гость248334
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Ну что можно было ожидать от банды подпиндосских шакалов. Когда то-же самое делают они это можно, когда это-же делает Белоруссия или Россия это нельзя это терроризм. Что лишний раз доказывает ихнюю гнилую двуличность и то что ни России ни Белоруссии с этим европейским стадом не по пути.
Гость245259
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Какие валютные поступления ,Белоруссия под санкциями с 90 <цензура> годов , 3 млр евро обещали Тихоновский ,а не Белоруссии , пришла бы к власти и тоже воровала как Порошенко ,Яценбк ,Тимошенко на Украине. Все ваши валютные поступления от России .И запомните одно ,когда вагу страну разорят и заставят занимать кредиты ,погрязнете на долгие годы в долгу , это вам не Россия ,она выплатила за 5 лет ,благодаря нефти и газу , и МВФ был шокирован ,с тех пор ее приписали к 8 богатых стран .
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