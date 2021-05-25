Девушку поместили в СИЗО КГБ

Россиянку Софью Сапегу, которая была задержана в аэропорту Минска 23 мая, арестовали на 2 месяца.

Девушку, которая была снята с рейса Ryanair из Афин, поместили в СИЗО КГБ на два месяца. Ей предъявляется подозрение в совершении уголовно-наказуемого преступления, пишет РБК.

Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики. С адвоката Сапеги была взята подписка о неразглашении.

Напомним, что ранее появилась информация, что спутницу Протасевича подозревают в совершении преступлений во второй половине 2020 года. Тогда девушка девушка действительно находилась в Минске. Но подтвержденной информации о ее участии в незаконных протестных акциях нет.