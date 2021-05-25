Депутат Рады приготовился "брать" Кубань

Депутат Рады приготовился "брать" Кубань
Фото: Volodymyr Tarasov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Соратник шоколадного короля Украины Порошенко собрался "освобождать" российский регион в боксерских перчатках

Главный возмутитель спокойствия в стенах ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко грозно продемонстрировал свою подготовку к "освобождению" российской Кубани.

Одессит опубликовал в соцсети снимок боевой спортивной тренировки. На фотографии, кроме самого нардепа, присутствует тренер по боксу Геда Мбат, а также манекен для отработки ударов.

"Готовимся освобождать Кубань", – написал пан Гончаренко.

Пользователи в комментариях высмеяли планы гражданина, которого двумя пощечинами свалили на асфальт мятежные крымчане весной 2014 года на улице Симферополя.

"Возьмет ли он с собой того, кто посередине, неизвестно.
Беспокоимся. Алексей и так умом не блистал, а теперь могут последние мозги отбить", – пишут авторы аккаунта телеграм-канала "Запрещенная Украина".

Одни пользователи спрашивают, когда будут "выдвигаться клоуны" на Кубань, другие советуют освободить сначала саму Украину от всего нехорошего.

Напомним, ранее в мае депутат-"хамелеон" Гончаренко объявил, что данный русский регион – это "украинские этнические земли", где"еще 100 лет назад" говорили на мове.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Бандер, ты готовь своё дупло! Туда заселится: 400гр тротилла с мд2 и ош 10м. Бежать весело будешь, не долго правда. Фейерверк будет, красный.
Гость245259
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Как бы штаны не потерял от тяжести химикалиен ,когда будет бежать под улюканье *Убийца*
Гость249817
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очередной болобол... даже читать не хочу
Гость249778
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Приходите! У нас для всех места хватит,много строек..... пленные до зареза нужны!
гость
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На клык брать готовтесь всем табором вашим и жёппу готовьте к профилактической йо6ле. Чёй то расслабились порохоботы.
Кубань
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Пусть губошлеп готовится принять Кубанский куец защеку.
Хохлы -дегенераты
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Гость248311
она (кубань) и во время ВОВ воевала на стороне вермахта.
Четвертый Кубанский гвардейский полк принял участие и в летне-осенней кампании 1943 года. Во время этой кампании был освобожден Мариуполь, Таганрог и более 150 других населённых пунктов. Отличились казаки-кубанцы и в боях за освобождение Северной Таврии, при форсировании Днепра, в боях за Правобережную Украину..То есть давили холоподстилок нацисткой Германии.
Гость235353
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РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТОГО УБЛЮДКА ПРИБЬЮТ ЗА ОДЕССУ ---- ЭТО 100% - ОН ПОКА ЧТО ЕЩЁ ЖИВОЙ - ТРУП ЕГО НАЙДУТ В КАНАВЕ --- ПРОДАЖНАЯ ТВАРЬ
Гость248648
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Дефективная нация подонков. Рагуль зостанеться свиней.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость241022
Ты дебил? Что у тебя в голове вместо мозгов,солома?
А у этого хохлоДАУНА в голове не солома, а протухший гной с гнилым кизяком!
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