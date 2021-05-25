В Сеть выложили запись "переговоров" Медведчука с Москвой по Крыму

В Сеть выложили запись "переговоров" Медведчука с Москвой по Крыму
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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На аудиозаписи некто пытается решить проблему с национализированными нефтетрубой и Севастопольским морским заводом

Портал Bihus.info на своем ютуб-канале опубликовал сегодня вторую порцию аудиозаписей якобы телефонных переговоров лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России. Журналисты заявляют, что "раздобыли" десятки часов "прослушки" политика, которые легли в основу его уголовного дела о госизмене.

В новом ролике речь идет об украинском участке нефтепровода "Самара – Западное направление". По данным расследователей, в 2015 г. Медведчук обсуждал с президентом российской компании "Транснефть" Николаем Токаревым план по недопущению национализации киевским режимом данного отрезка трубы.

В разговоре глава ОПЗЖ якобы сообщил, что некто "главный" окажет содействие в решении вопроса в суде. По мнению журналистов, этим "главным" может являться тогдашний президент Незалежной Петр Порошенко.

Также авторы издания, ссылаясь на записи, утверждают, что оппозиционер обсуждал с замглавы правительства РФ обмен национализированного нефтепровода на Севастопольский морской завод. Этим предприятием ранее владел пан Порошенко, но потом попало под национализацию российскими властями.

Напомним, в первой части "разоблачений" были представлены якобы телефонные переговоры Медведчука с представителями Москвы и народных республик Донбасса.

Сам глава ОПЗЖ уже заявил, что записи сфальсифицированы.

Отметим, действующий президент Незалежной Владимир Зеленский начал свою масштабную атаку на главного своего оппонента в феврале, когда сначала закрыл три его телеканала, а затем наложил санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также еще двоих фракционеров. Позже в мае лидеру ОПЗЖ и его соратнику Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в российском Крыму.

Сейчас Козак находится вне пределов Украины, а Медведчук – под домашним арестом. Президент РФ Владимир Путин, который является кумом украинского политика, считает, что таким образом киевский режим проводит "зачистку политического поля" в стране. Сам Владимир Александрович назвал расправу с Медведчуком борьбой с олигархами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Хохлы -дегенераты
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Гость.
Порожняк в статье, впрочем, как и в твоей башке!
Давно кастрюлю со своей безмозглой бошки снял?Чем сейчас - фольгой обматываешь?
Хохлы -дегенераты
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Гость.
Ты уже всю бояру допил? Допьешь, лучше <цензура> отдыхать!
Похмелись, хохлобыдло, стекломоем и беги в ЕСПЧ сопли пускать , что вас хохлодаунов обижают.
Хохлы -дегенераты
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Гость248689
Убица клавиш на клавиатуре . Кацап все зубами цап , а кизчок за счастье . <цензура> учись лапти вязать на время скоро пригодится .
Хохлобыдло, беги к Зе-лупе , тебя наградит орденом -"За взятие защеку"..Ширнись повторно от короны вакциной для свиней.
Ляшко
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Гость и
так тв же на мове не понимаешь
Вивчи мову, курва.
Хохлы -дегенераты
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Гость и
А кто бы зачистил бы рос общество от такой мрази как путин и его окружения как кремлевская нечесть, готовой переступить все моральные принципы, травить новичком людей, подрывать дома с гражданами России.
Что дали хохлы миру?
Хохлы - самое мерзкое, что случалось с человечеством. Олицетворение быдла, деревенщины, провинциальщины, мещанства, ксенофобии, зависти, коллективизма; словом, всего плохого, что есть в людях.Хохлы это отбросы русского общества - воры , убийцы , мародеры, насильники,карьристы, взяточники..Не зря И.Грозный всех юродивых и умалишенных ссылал на Окраину, где вам дуракам и место.
Гость и
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так тв же на мове не понимаешь
Гость248786
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Гость248689
Убица клавиш на клавиатуре . Кацап все зубами цап , а кизчок за счастье . <цензура> учись лапти вязать на время скоро пригодится .
Ой, а чего по-русски, а чего не на мове? Укрофашистам запрещено писать и говорить на великом и могучем русском языке. Учись мразь горшки ночные за польским паном вылизывать, это для тебя самое важное в твоей никчёмной, бесполезной жизни теперь, заодно и <цензура> вылижешь своим хозяевам, твоим языком как раз между ягодицами елозить, а не русский язык поганить, хахахахахаха.
Гость и
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А кто бы зачистил бы рос общество от такой мрази как путин и его окружения как кремлевская нечесть, готовой переступить все моральные принципы, травить новичком людей, подрывать дома с гражданами России.
Гость248334
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Щас СБУ по заказу из госдепа и не такое фуфло состряпает, типа Медведчук марсианам хохлятский чернозем тайно продавал. Дебилоиды.
Гость248689
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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
УкроДЕБИЛОИДЫ продолжают свои безумные скАчки и скоростное пожирание кизяка на время!
Убица клавиш на клавиатуре . Кацап все зубами цап , а кизчок за счастье . <цензура> учись лапти вязать на время скоро пригодится .
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