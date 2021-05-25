Макрон признал бесполезность антироссийской санкционной политики

Макрон признал бесполезность антироссийской санкционной политики
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Рестрикциями не удалось добиться желаемых результатов

Западные державы продолжают гнуть линию, согласно которой одной из их основных задач на арене внешней политики является сдерживание нашей страны. Европейские государства вместе с США активно используют санкционный кнут. Однако его эффективность оставляет желать лучшего. Бесполезность санкций признал и французский лидер Эммануэль Макрон.

Глава Франции считает, что европейскому сообществу нужно пересмотреть свои подходы к выстраиванию взаимоотношений с нашей страной. Уже в июне будет выработана новая стратегия по работе с Россией.

При этом видный европейский деятель продолжает настаивать на том, что обеспечить безопасность в Евросоюзе можно только за счет "требовательного диалога" с Российской Федерацией.

На этом фоне еврообъединению нужно как можно быстрее разработать новую стратегию, которая включит в себя действия в ближайшее время, а также долгосрочную перспективу развития взаимоотношений между Европой и Россией, пишет РИА "Новости".

Немецкий канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что европейцам нужно продолжать вести диалог с российской стороной. Политик отметила, что только сами представители ЕС смогут отстоять свои интересы в беседе с Москвой.

Кстати, недавно немецкий дипломат прокомментировал санкции против Крыма. Глава делегации ФРГ Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за Европу.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

крым наш
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Гость232338
Ага: это он лично кремлевским троллям рассказал)))
Санкции работают и будут работать до победного конца. Только вопрос времени - сколько: +/- лет.
И, кстати, какой идиот думает, что Россия со своими 2,5% мирового ВВП кому-то в ответ ущерб нанесла??? Это невозможно заметить даже теоретически.
по какляндии заметно нанесла
Гость248849
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Что характерно, прекрасно понимают, что санкциями нас не запугать, а вынуждены все евространы подтявкивать америкосам. Особенно отвратительно выглядят страны прибалтика—нищета, а туда же. Вот когда Америка вернётся к прежним отношениям с нами, как будут выглядеть все эти нищеброды. Будут к нам подлизываться, как это было при СССР. Ненавидели нас, а вынуждены были терпеть потому что мы кормили их всех и содержали, а как перестали так и подняли вой. Я бы теперь никогда не стала даже смотреть в их сторону. Я патриотка. Очень люблю свою страну, а Президент наш самый лучший.
Гость241057
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Гость232338
Когда от пьяного бомжа шарахаются, это не значит, что он сильный и встает с колен. Это значит, что он грязный и вонючий. И с 2,5% ВВП и с нарастающими технологическим и социальным отставанием и смотреть нечего.
Насчёт воняющего бомжа, то тут ты совсем не по адресу. Углубись чуть в историю. Европа придумала духи чтобы не вонять, русские доработали под себя восточные бани (и мылись там). В Европе все нечистоты на улицу сливали (на прожих фактически), а России придумали выгребные ямы. И вот по этому, весь запад в страшном сне видит что если ослабить давление, они очень быстро превратятся в ничто. Поэтому с каждым новым успехом РФ, вони и подлости от запада будет всё больше. Посмотри на руины ранее передовой и успешной Украины - это тебе пример как должны жить другие страны под покровительством запада.
Гость236584
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Гость232338
Ага: это он лично кремлевским троллям рассказал)))
Санкции работают и будут работать до победного конца. Только вопрос времени - сколько: +/- лет.
И, кстати, какой идиот думает, что Россия со своими 2,5% мирового ВВП кому-то в ответ ущерб нанесла??? Это невозможно заметить даже теоретически.
Нищая Россия со смешными 2,5% ВВП это единственная страна которая строит АЭС потоком, не теряя компетенций. И это одна из двух стран, которые делают реакторное топливо за разумные деньги. Это одна из 3 стран которые строят истребители 5 поколения. Это одна из трёх стран, которые способны вести пилотируемую космонавтику. Это одна из немногих стран, выпускающих пассажирские самолёты разных классов.
И так далее.
Гость236584
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Гость232338
Когда от пьяного бомжа шарахаются, это не значит, что он сильный и встает с колен. Это значит, что он грязный и вонючий. И с 2,5% ВВП и с нарастающими технологическим и социальным отставанием и смотреть нечего.
Бомж, значит??
Хотелось бы узнать оценку нынешних США, у которых скромный рост ВВП с лихвой перекрывается грандиозным ростом федерального госдолга. То бишь федералы берут в долг море денег, кидают их на поддержание экономики, а ВВП растёт на сумму МЕНЬШУЮ чем вложенные деньги.
И помимо федералов, неудержимо растут долги на всех уровнях - штат, города, каунти и т.д.
Гость232338
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Гость241057
Ну если так, как ты говоришь, то что так много паники во в гейропе по сдерживанию РФ? Или может чего не договаривают. В истории всегда так было. Как только РФ начинала подниматься, то весь запад визжать начинал. Небылицы придумывать про РФ. Когда это не срабатывало, то войной шли. Ничего не меняется. Сейчас для запада хуже всё. Практически нет идеологических различий в экономике, да и в политике. Можно ещё долго врать про РФ, но уже по швам вся их ложь трещит. А войной пойти стрёмно. В общем кто быстрее сломается ещё поглядим.
Когда от пьяного бомжа шарахаются, это не значит, что он сильный и встает с колен. Это значит, что он грязный и вонючий. И с 2,5% ВВП и с нарастающими технологическим и социальным отставанием и смотреть нечего.
Гость241057
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Гость232338
Ага: это он лично кремлевским троллям рассказал)))
Санкции работают и будут работать до победного конца. Только вопрос времени - сколько: +/- лет.
И, кстати, какой идиот думает, что Россия со своими 2,5% мирового ВВП кому-то в ответ ущерб нанесла??? Это невозможно заметить даже теоретически.
Ну если так, как ты говоришь, то что так много паники во в гейропе по сдерживанию РФ? Или может чего не договаривают. В истории всегда так было. Как только РФ начинала подниматься, то весь запад визжать начинал. Небылицы придумывать про РФ. Когда это не срабатывало, то войной шли. Ничего не меняется. Сейчас для запада хуже всё. Практически нет идеологических различий в экономике, да и в политике. Можно ещё долго врать про РФ, но уже по швам вся их ложь трещит. А войной пойти стрёмно. В общем кто быстрее сломается ещё поглядим.
Гость232338
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Ага: это он лично кремлевским троллям рассказал)))
Санкции работают и будут работать до победного конца. Только вопрос времени - сколько: +/- лет.
И, кстати, какой идиот думает, что Россия со своими 2,5% мирового ВВП кому-то в ответ ущерб нанесла??? Это невозможно заметить даже теоретически.
гость
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Дошло до одного дол6оё6а
Гость.
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Гость243366
Шут гороховый.))
А ты уверен, что новая стратегия будет вам на пользу? Да, она будет новая, но какая?
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