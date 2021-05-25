Девушка работала редактором запрещенного телеграм-канала

В Сети появилась видеозапись, на которой задержанная в Минске россиянка София Сапега призналась, что работала редактором признанного на территории Республики экстремистским телеграм-канала "Черная книга Беларуси".

Данный источник "сливает" личную информацию о сотрудниках внутренних дел Республики. Ролик опубликовал провластный телеграм-канал "Желтые сливы".

Размещенное в Сети видео уже просмотрела мама Сапеги. Женщина рассказала телеканалу RT, что изучила ролик уже несколько раз, но до сих пор не осознает, о чем говорит ее дочь.

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю",

– призналась шокированная Анна Дудич, которая предположила, что происходящее может быть "подставой".

При этом послу РФ в Белоруссии уже разрешили консульский доступ к Софии Сапеге, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев в эфире "России 24".

"Наш сотрудник находится непосредственно в том месте, где она задержана, и в ближайшее время, а, может быть, в эту минуту уже происходит его встреча с ней",

– уточнил дипломат.

Напомним, что ранее стало известно, что Сапегу арестовали на 2 месяца. Девушку, которая 23 мая была задержана в аэропорту Минска, поместили в СИЗО КГБ на два месяца. Ей было предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого преступления.