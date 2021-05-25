Опубликовано видео чистосердечого признания задержанной в Минске россиянки

Опубликовано видео чистосердечого признания задержанной в Минске россиянки
Фото: Leonid Faerberg/ Transport Photo Images/ www.globallookpress.com
Девушка работала редактором запрещенного телеграм-канала

В Сети появилась видеозапись, на которой задержанная в Минске россиянка София Сапега призналась, что работала редактором признанного на территории Республики экстремистским телеграм-канала "Черная книга Беларуси".  

Данный источник "сливает" личную информацию о сотрудниках внутренних дел Республики. Ролик опубликовал провластный телеграм-канал "Желтые сливы". 

Размещенное в Сети видео уже просмотрела мама Сапеги. Женщина рассказала телеканалу RT, что изучила ролик уже несколько раз, но до сих пор не осознает, о чем говорит ее дочь. 

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю", 

– призналась шокированная Анна Дудич, которая предположила, что происходящее может быть "подставой".

При этом послу РФ в Белоруссии уже разрешили консульский доступ к Софии Сапеге, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев в эфире "России 24". 

"Наш сотрудник находится непосредственно в том месте, где она задержана, и в ближайшее время, а, может быть, в эту минуту уже происходит его встреча с ней", 

– уточнил дипломат. 

Напомним, что ранее стало известно, что Сапегу арестовали на 2 месяца. Девушку, которая 23 мая была задержана в аэропорту Минска, поместили в СИЗО КГБ на два месяца. Ей было предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого преступления.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Людмила
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Какая она "россиянка"?? С шести лет жила в Беларуси !На какие шиши <цензура> в Афинах??
Гость249125
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Гость249073
"а она, София Сапега, наивная(?) российская бабёнка (???)" Захотевшее КРАСИВОЙ ЖИЗНИ НА ХАЛЯВУ СОЗДАНИЕ.
запуганной зашуганной Путинской россии. Впечатляет на фоне Беларусского народа.
Ольга
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М-да! Крупный улов! Кто бы мог подумать)) Ясно чего так "Запад" взъерепенился! Толи ещё будет ой-ёй-ёй)))
Гость249073
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Святая невинность
Как же легко «надуть» и обмануть всё наивное русское бабьё, живущее в отупевшей запуганной зашуганной Путинской россии, ну разве не понятно было сразу, разве не видно было, что подлейшее Белорусское существо Протасевич- это чистейшей воды мошенник, прохиндей, предатель Беларусского народа, он же абсолютнейший лживый Западный иноагент, маскирующийся под Беларусского оппозиционера, «Иуда, продавшийся за тридцать Серебренников», а она, София Сапега, наивная российская бабёнка попала под влияние этого чудовища Протасевича,
"а она, София Сапега, наивная(?) российская бабёнка (???)" Захотевшее КРАСИВОЙ ЖИЗНИ НА ХАЛЯВУ СОЗДАНИЕ.
Гость247134
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Этакое милое чудовище, готовило расстрельные списки. Можете представить? Посылала по адресам отморозков, пугать детей и женщин, стариков. Они хотели новую Хатынь устроить в Белоруссии, благо исполнители еще те, есть живые. Ходят маршами рядом . Вдумайтесь в это. Впору новый Нюрнберг устраивать, я думаю белорусы это сделают и выведут в зал суда и тех, кто стоит за их спинами. Смерть фашистам!
Святая невинность
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Как же легко «надуть» и обмануть всё наивное русское бабьё, живущее в отупевшей запуганной зашуганной Путинской россии, ну разве не понятно было сразу, разве не видно было, что подлейшее Белорусское существо Протасевич- это чистейшей воды мошенник, прохиндей, предатель Беларусского народа, он же абсолютнейший лживый Западный иноагент, маскирующийся под Беларусского оппозиционера, «Иуда, продавшийся за тридцать Серебренников», а она, София Сапега, наивная российская бабёнка попала под влияние этого чудовища Протасевича,
Святая невинность
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Протасевича, который соблазнил её своими гнусными обещаниями: «София, слушайся меня и делай всё, как я тебе скажу и тогда ты и я, мы вместе с тобой будем жить шикарно За границей, будем с тобой как сыр в масле кататься, денег у нас будет несчётно и немеряно, только ты, София, никому не рассказывай, что мы с тобой оппозиционеры этому варварскому диктаторскому преступному режиму Президента Беларуси Лукашенко и что мы собираемся свергнуть эту незаконную авторитарную власть Тирана-Диктатора Лукашенко!»;
Святая невинность
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но никак не представляла наивная русская бабёнка София Сапега в какое же <цензура> она вляпалась, не думала София, что кругом сидят тайные Беларусские КГБэшные агенты, слухачи-стукачи-информаторы, не догадывалась София, что на самом деле свободно и шагу-то шагнуть нельзя, потому что сплошь и рядом вокруг её и иноагента Протасевича находятся шпионы Белорусского Президента Лукашенко, всё вокруг нашпиговано и нафаршировано Путинскими ФСБэшниками, Лукашенковскими КГБэшниками;
Святая невинность
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между прочим, уж какой был опытный политик Борис Немцов, считавший, что он в полной безопасности и ему ничего не угрожает, но и его, Немцова, по приказу «убийцы»-президента Путина заманили ФСБэшники с помощью продажной Укриаинки Дурицкой на прогулку под дождём в непогоду на Мост возле Кремля и безжалостно там расстреляли; а теперь уже всё- София Сапега и предатель Протасевич попали в кровожадные зверские фашистские лапы Лукашенковской Белорусской КГБ;
Святая невинность
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теперь София стойко держись как Зоя Космодемьянская под пытками, теперь София- это твой Сталинград! Эти Лукашенковские звери Бандеро-фашисты из КГБ будут измываться и издеваться над Софией Сапегой, Белорусские Бандеро-фашисты засунут Софии Сапеге в её девичий задний проход бутылку из под шампанского, потом размандячат вдрызг черенком от лопаты всю промежность Софии и будут мучить Софию пока она не выдаст, как говорит КГБэшник-шпион президент-«убийца» Путин,
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