Вашингтон готовится к сложному разговору Байдена с Путиным - Белый дом

Вашингтон готовится к сложному разговору Байдена с Путиным - Белый дом
Фото: pixabay.com
Американская сторона настроена наладить стабильные и предсказуемые отношения с РФ после саммита

Вашингтон прогнозирует "сложный разговор" между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи лидером двух стран в Женеве 16 июня. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки на традиционном брифинге.

"Мы не ожидаем, что по окончании (саммита) дела пойдут проще простого – в действительности мы продолжаем ожидать сложного разговора, что у нас будет конфронтация в тех сферах, где у нас присутствуют разногласия. Однако это возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений", – цитирует РИА "Новости" американку.

Она отметила, что Вашингтон в последние несколько лет не сотрудничает с Москвой, а власти Штатов встречаются лишь с теми лидерами, с которыми у них есть согласие. Однако в Белом доме считают, что важно вести очный диалог с главами и тех стран, с которыми у США существуют разногласия, в том числи и с Путиным.

"Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов", – сказала Псаки.

Также она перечислила темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным. В перечень попали вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, Украина и Белоруссия. Что касается Незалежной, то хозяин Овального кабинета намерен "подчеркнуть поддержку Америки суверенитету и территориальной целостности" соборной.

Белорусская тематика явно появилась после событий в Минске с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича. По словам Псаки, Байден высказал свою озабоченность инцидентом, произошедшим 23 мая. При этом, американские власти не считали и не считают, что к этому событию каким-либо образом причастна Россия, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость248761
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надо разговаривать и уважать друг друга а то и китай подтянется
Гость 201345
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Путина уже назвали убийцей . Видимо Путин хочет, что бы ему это уже в глаза сказали . Умница Байден .
Гость233951
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С путлером говорит значет себя не уважат.
Шаман
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Кремлевскому пациенту проведут медосмотр и вынесут диагноз. Дадут несколько мартышкинских тестов на адекватность и логику.
гость
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Готовятся это видимо бидону очко запаивают что бы не обосpaлся не во время. Лучше плазмой заварите, так надежнее. Уе6аны, готовятся они.
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