Решение уже вступило в силу

Великобритания запретила самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без наличия специального разрешения.

Глава британского минтранса Грант Шаппс сообщил, что это решение было принято в связи с событиями в Республике и вступает в силу незамедлительно, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Белавиа" отменила рейсы во Францию и Британию в качестве встречных действий после запрета на полеты. Ограничение вступило в силу 25 мая и будет действовать до 30 октября 2021 года.