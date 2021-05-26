Заявление Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair

Заявление Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Мероприятие созвано по инициативе белорусских законодателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил раскрыть все детали инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. На мероприятие в Овальном зале парламента в среду, 26 мая, приглашены депутаты, представители органов госуправления, Конституционной комиссии и др.

13:19 Лукашенко сообщил о темах, которые будут обсуждаться во время его визита в Россию. На встрече с президентом Владимиром Путиным речь пойдет, в основном, об экономике.

"В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России".

12:44  У Лукашенко спросили о его ощущениях, когда он подписывал декрет на случай своей гибели. Напомним, документ политик утвердил в начале мая. В нем говорится о дальнейших действиях, если случится ЧП.

"У меня не было выхода: я понимал, что будет после... Я должен был сохранить своего ребенка – Беларусь", –

ответил Батька. Он добавил, что его уже 20 лет "убивают".

12:40 Глава КГБ Иван Тертель заявил на встрече с президентом, что задержанный Протасевич сейчас дает показания о своих спонсорах и заказчиках.

12:26 Лукашенко похвалил Москву, отвечая на вопрос о солидарности союзников. По словам президента Белоруссии, Россия, как и Китай – "молодцы", ибо поддерживают республику. При это он подчеркнул, что у каждого из государств – свой стиль.

11:51 О взаимоотношениях с Россией. Отвечая на вопрос о многовекторности внешней политики, Лукашенко заявил, что Минск может выстроить мощную систему взаимоотношений с Москвой.

"Мы для России ценны так, как и Россия для нас".

11:50 Глава республики высказался о задержанном Протасевиче. Журналист, по словам Батьки, намеревался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж".

11:30 В ходе разговора с приглашенными на мероприятие Лукашенко заявил, что необдуманные действия недоброжелателей в республике могут привести к тому, что вспыхнет мировая война.

10:49 – После Белоруссии недоброжелатели возьмутся за Россию, это их истинная цель, заявил Лукашенко, отметив, что некий "экстремистский канал, рожденный на белорусской проблематике", уже работает против России.

10:39 – Глава Беларуси обратил внимание, как быстро "среагировали" на ситуацию в европейских столицах: "Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения и запреты на полеты".

"Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек"

10:31 – Трех пассажиров, которые решили не продолжать полет и остаться в Минске, некоторые окрестили сотрудниками КГБ. Это фейк, подчеркнул Лукашенко.

10:28 – По оценке самого Лукашенко, решение экипажа развернуться и лететь в Минск, когда до Вильнюса оставалось 70 км, выглядит нелогично. Возникает вопрос: почему литовский аэропорт не принял самолет.

10:26 – По словам президента РБ, он действовал абсолютно в рамках закона. Самолет развернули около БелАЭС. "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" – указал на потенциальную опасность Лукашенко. Он отметил, что экипаж советовался со своей авиакомпанией и с аэропортом в Вильнюсе, в итоге принял решение приземлиться в Минске.

"Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 – абсолютная ложь!"

10:20 – Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии, раскрыл Лукашенко.

  

10:18 – "С санкциями ничего не вышло – теперь они хотят нас убить", - приводит телеграм-канал "Желтые сливы" слова Лукашенко.

10:13 – Происходящее сейчас – это реакция на то, что задуманный в республике госпереворот провалился и санкции не дали эффекта, уверен Батька.

10:12 – "Недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство", – заявил Лукашенко, пояснив, что от организации бунтов перешли к "этапу удушения".

10:10 – Против Беларуси ведут современную гибридную войну, напомнил Лукашенко в начале своего выступления.

Как сообщила накануне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, о встрече  попросили парламентарии. Глава государства идею поддержал, передал  телеграм-канал "Пул Первого".

Пассажирский лайнер направлялся из Афин в Вильнюс и пролетал над территорией Белоруссии, когда поступил сигнал о том, что на борту бомба. Экипаж согласился с рекомендациями диспетчеров и совершил незапланированную посадку в Минске. Сообщение о минировании не подтвердилось, но среди пассажиров оказался белорусский журналист Роман Протасевич, подозреваемый в республике в экстремистской деятельности. Его задержали. Это вызвало возмущение в странах ЕС. Некоторые из них закрыли свое небо для самолетов белорусских авиакомпаний и отменили свои рейсы в республику. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость247461
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Гость244140
Аналитики пришли к выводу, что Протосевич это подстава Запада Лукашенко. Самолёту ближе было лететь до Вильнюса, но пилотам приказали из компании сесть в Минске. ЭТО ЧИСТАЯ ПРОВОКАЦИЯ!
Вот дурень. Еще вчера в сети все подробности, а ты чухню пишешь про аналитиков по анализам мочи в глупых головах. О бомбе пилоту сообщил белорусский диспетчер за 27 минут до появлении письма в Белавиа. Он же сказал, что посадка в Минске-это рекомендация Минска. Спецслужбы Л. как всегда топорно сработали. Уши и белые нитки уже вылезли наружу. Сегодня ИКАО разбирает, как один гражданин посадил в своем колхозе чужой самолет с 133 пассажирами на борту. Почитай на Газете.ру, МК.ру, РБК.ру, на Коммерсанте.
Гость244140
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Аналитики пришли к выводу, что Протосевич это подстава Запада Лукашенко. Самолёту ближе было лететь до Вильнюса, но пилотам приказали из компании сесть в Минске. ЭТО ЧИСТАЯ ПРОВОКАЦИЯ!
Гость248334
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Гость248934
Лука закончит как Чаушеску))) И очень скоро. Вариантов нет
Губу закатай революционер диванный. Это Лука вас всех подсосников штатовских поимеет, сидеть будете с комфортом но долго, мараться о вас он не захочет.
Гость248934
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Гость233935
а если не кончит... трусы съешь?
Нет, я лучше сделаю! Кремлевскому троллю в <цензура> засуну))))))
Гость233935
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Гость248934
Лука закончит как Чаушеску))) И очень скоро. Вариантов нет
а если не кончит... трусы съешь?
Гость241057
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Гость247683
Жертва коллективного психоза, почитай, что сказал Лукашенко: оказывается, что Протасевич, реактор телеграмма, хотел "осуществить КРОВАВЫЙ МЯТЕЖ, может начаться МИРОВАЯ ВОЙНА". Раньше он говорил, что по указке России прилетели вагнеровцы, чтобы свергнуть Лукашенко. Потом литераторы готовили на него покушение, руководил ими помощник Байдена. На сегодня кровавый мятеж, мировая война и ХАМАС посылал письмо с швейцарского сервера. Подождем, что придумают завтра.
Всё намешал в кучу. У меня нет иллюзий по теме святости Лукашенко. Проныра он ещё тот. Но вот те кто называют себя оппозицией и кормятся у пиндосов и ЕС они ещё хуже. В ЕС есть вертикаль холопства. Т.е. кто и под кем жить будет. Прибалты, Ляхи, Чехи и прочие. Живут под Германией, Францией и остальной цивилизацией. Хохлы легли под ляхов сейчас и обеспечивают им нормальную жизнь за счёт своей. Почему они сейчас такие ярые сторонники майданов, - им нужны холопы (колонии) чтобы сами жить начать. И вся основная активность идёт с прибалтов. По задумке ЕС они должны получить Беларусь после развала.
Гость248934
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Гость248334
Молодец Лука, сделал все правильно. Предотвращение госпереворота затеянного купленной <цензура> святое дело любого государства. То что то-же самое затеивают против России тоже абсолютная правда. Прозападные <цензура> мечтают положить под Штаты и ЕС наши страны и насадить чуждые нашим народам законы западного мира. Так что держись и бог в помощь, дави ренегатов.
Лука закончит как Чаушеску))) И очень скоро. Вариантов нет
Гость248934
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Гость248175
Зная китайцев и их понятия о чести и соблюдении лица - за будущее белоруссов можно не беспокоиться. Они не легли как последняя дворовая украинка, пардон проститутка, под обещания кружевных трусов со своей жоппы от европы и не наяривают причмокивая у холопов американских, как шпроты и поляки. Россия тоже поможет, но у нее своих проблем хватает. Все будет нормально, но предателям и подлецам, готовых торговать собой и своей страной это хороший месседж. Хотя, судя по местным каклоидам - эти дегенераты думать не умеют. Только гавкать и плеваться.
Ага, щас! Это слова кремлевского тролля и провокатора, который с китайцами никогда не работал.
Китайцы выжмут всё, что может для них представлять интерес и выбросят шкурку. Там как раз такие представления о чести.
Гость248175
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Зная китайцев и их понятия о чести и соблюдении лица - за будущее белоруссов можно не беспокоиться. Они не легли как последняя дворовая украинка, пардон проститутка, под обещания кружевных трусов со своей жоппы от европы и не наяривают причмокивая у холопов американских, как шпроты и поляки. Россия тоже поможет, но у нее своих проблем хватает. Все будет нормально, но предателям и подлецам, готовых торговать собой и своей страной это хороший месседж. Хотя, судя по местным каклоидам - эти дегенераты думать не умеют. Только гавкать и плеваться.
Гость247683
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Гость248334
Молодец Лука, сделал все правильно. Предотвращение госпереворота затеянного купленной <цензура> святое дело любого государства. То что то-же самое затеивают против России тоже абсолютная правда. Прозападные <цензура> мечтают положить под Штаты и ЕС наши страны и насадить чуждые нашим народам законы западного мира. Так что держись и бог в помощь, дави ренегатов.
Жертва коллективного психоза, почитай, что сказал Лукашенко: оказывается, что Протасевич, реактор телеграмма, хотел "осуществить КРОВАВЫЙ МЯТЕЖ, может начаться МИРОВАЯ ВОЙНА". Раньше он говорил, что по указке России прилетели вагнеровцы, чтобы свергнуть Лукашенко. Потом литераторы готовили на него покушение, руководил ими помощник Байдена. На сегодня кровавый мятеж, мировая война и ХАМАС посылал письмо с швейцарского сервера. Подождем, что придумают завтра.
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