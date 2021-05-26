Мероприятие созвано по инициативе белорусских законодателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил раскрыть все детали инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. На мероприятие в Овальном зале парламента в среду, 26 мая, приглашены депутаты, представители органов госуправления, Конституционной комиссии и др.

13:19 Лукашенко сообщил о темах, которые будут обсуждаться во время его визита в Россию. На встрече с президентом Владимиром Путиным речь пойдет, в основном, об экономике.

"В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России".

12:44 У Лукашенко спросили о его ощущениях, когда он подписывал декрет на случай своей гибели. Напомним, документ политик утвердил в начале мая. В нем говорится о дальнейших действиях, если случится ЧП.

"У меня не было выхода: я понимал, что будет после... Я должен был сохранить своего ребенка – Беларусь", –

ответил Батька. Он добавил, что его уже 20 лет "убивают".

12:40 Глава КГБ Иван Тертель заявил на встрече с президентом, что задержанный Протасевич сейчас дает показания о своих спонсорах и заказчиках.

12:26 Лукашенко похвалил Москву, отвечая на вопрос о солидарности союзников. По словам президента Белоруссии, Россия, как и Китай – "молодцы", ибо поддерживают республику. При это он подчеркнул, что у каждого из государств – свой стиль.

11:51 О взаимоотношениях с Россией. Отвечая на вопрос о многовекторности внешней политики, Лукашенко заявил, что Минск может выстроить мощную систему взаимоотношений с Москвой.

"Мы для России ценны так, как и Россия для нас".

11:50 Глава республики высказался о задержанном Протасевиче. Журналист, по словам Батьки, намеревался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж".

11:30 В ходе разговора с приглашенными на мероприятие Лукашенко заявил, что необдуманные действия недоброжелателей в республике могут привести к тому, что вспыхнет мировая война.

10:49 – После Белоруссии недоброжелатели возьмутся за Россию, это их истинная цель, заявил Лукашенко, отметив, что некий "экстремистский канал, рожденный на белорусской проблематике", уже работает против России.

10:39 – Глава Беларуси обратил внимание, как быстро "среагировали" на ситуацию в европейских столицах: "Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения и запреты на полеты".



"Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек"

10:31 – Трех пассажиров, которые решили не продолжать полет и остаться в Минске, некоторые окрестили сотрудниками КГБ. Это фейк, подчеркнул Лукашенко.

10:28 – По оценке самого Лукашенко, решение экипажа развернуться и лететь в Минск, когда до Вильнюса оставалось 70 км, выглядит нелогично. Возникает вопрос: почему литовский аэропорт не принял самолет.

10:26 – По словам президента РБ, он действовал абсолютно в рамках закона. Самолет развернули около БелАЭС. "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" – указал на потенциальную опасность Лукашенко. Он отметил, что экипаж советовался со своей авиакомпанией и с аэропортом в Вильнюсе, в итоге принял решение приземлиться в Минске.

"Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 – абсолютная ложь!"

10:20 – Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии, раскрыл Лукашенко.





10:18 – "С санкциями ничего не вышло – теперь они хотят нас убить", - приводит телеграм-канал "Желтые сливы" слова Лукашенко.

10:13 – Происходящее сейчас – это реакция на то, что задуманный в республике госпереворот провалился и санкции не дали эффекта, уверен Батька.

10:12 – "Недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство", – заявил Лукашенко, пояснив, что от организации бунтов перешли к "этапу удушения".

10:10 – Против Беларуси ведут современную гибридную войну, напомнил Лукашенко в начале своего выступления.

Как сообщила накануне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, о встрече попросили парламентарии. Глава государства идею поддержал, передал телеграм-канал "Пул Первого".



Пассажирский лайнер направлялся из Афин в Вильнюс и пролетал над территорией Белоруссии, когда поступил сигнал о том, что на борту бомба. Экипаж согласился с рекомендациями диспетчеров и совершил незапланированную посадку в Минске. Сообщение о минировании не подтвердилось, но среди пассажиров оказался белорусский журналист Роман Протасевич, подозреваемый в республике в экстремистской деятельности. Его задержали. Это вызвало возмущение в странах ЕС. Некоторые из них закрыли свое небо для самолетов белорусских авиакомпаний и отменили свои рейсы в республику.

