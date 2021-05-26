В Белоруссии готовится новая волна протестов – Тихановская

В Белоруссии готовится новая волна протестов – Тихановская
Фото: Matteo Nardone/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Политик призвала народ действовать

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов, которые пройдут на территории Республики. Об этом оппозиционер сообщила в личном телеграм-канале.

По словам Тихановской, из-за действий нынешнего правительства Белоруссия "превратилась в "черное пятно" на мировой карте".

Светлана обозначила основные цели, стоящие перед протестующими. Среди них – освобождение политзаключенных, прекращение насилия и проведение честных выборов.

Политик призвала белорусов начать действовать. Ведь, как отметила Тихановская, окно возможностей открыто. Она добавила, что на сторону оппозиции встали такие страны, как Америка, Великобритания, Япония, Канада. Также белорусов поддерживает Европейский Союз.

"Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", – написала Светлана.

Примечательно, что данное заявление было сделано на фоне обострения отношений Минска и западных стран. Причина кроется в инциденте с самолетом Ryanair, который был экстренно посажен в аэропорту белорусской столицы. На борту воздушного судна находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Журналисту грозит смертная казнь.

Напомним, первая волна протестов охватила Республику после победы Александра Лукашенко в президентских выборах в августе прошлого года.

Ранее Батька ответил на вопросы по ситуации с самолетом Ryanair. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость255881
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Фунт Киллограмович
Распиздешюрилось тпраканьё, хрен вам на лычьё, а не Тихановскую, за ней великий народ Беларуси.
Идиёт.
Тихановская
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МРАЗЬ уткановская - СДОХНИ
Тихановская
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для <цензура> тхановской пуля уже отлита!
Гость253744
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Пессимист
Что-то не верится, что в Беларуси ещё остались желающие получить путёвку в санаторий "СИЗО на Окрестина".
Тем более, что по новым законам продолжительность топовых туров увеличилась примерно вдвое.
Неужели есть еще такие,кто пойдет на митинги?? Мне казалось,что выехали уже все недовольные нашей Властью Однако -нет!!. Есть еще такие,что прячутся под плинтусами и время от времени появляются на разных сайтах Все то им не нравится Но уезжать на"хороший" Запад не хотят А от Светки Запад требует действия ,вот она и призывает_Бог ей судья ! ТеперьЛитва ее родина!!
Гость252561
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Эту тварь- бабищу уже давно пора на нары.
Фунт Киллограмович
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Распиздешюрилось тпраканьё, хрен вам на лычьё, а не Тихановскую, за ней великий народ Беларуси.
Гость251768
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тихановскую и ее кампанию нужно изолировать от общества
Гость251452
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давай сюда.....тявкаешь там за кордоном.....
Гость244209
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Все прызиви ,это сотрасание воздуха и не более!Пластинка уже заезженная,переверните на другую сторону.Наверное и немного ей осталось и звучать!!!Приземлят вас или сольют! А итог-всем беглым по заслугам!!!
Гость249920
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А не пошла бы она на .... Пусть сидит в своей евжопе и не выежвается
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