Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии

Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии
Фото: Jochen Tack via www.imago-images/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
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Запрет будет действовать до октября

Киев отказался от поставок электроэнергии из России и Республики Беларусь. Срок запрета – до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"Только что НКРЕКП запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года",

– написал представитель партии "Европейская солидарность".

Гончаренко, по его словам, разочарован решением национальной комиссии. Депутат заявил, что выступал за бессрочный запрет. На крайний случай – хотя бы до конца 2021 года.

"Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца",

– пожаловался украинский депутат. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость191919
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Почему до 1 октября??А после 1 октября что - дайте пожрать , а то нам нечем вам под дверь н@<цензура>@ть.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Анатолий Хмельницкий
Опыт уже есть. Ломать не строить.
Осталось запретить русские ТВЭЛы, бенз с дизом из российской нефти, насчет "агрессивного газа" и говорить нечего, после пуска СП-2 проблема отпадёт сама собой. И тогда наступит полная, настоящая, долгожданно-вожделенная <цензура>!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость249038
согласен ..... хитрожопый народец :)
С-ка! Во всей этой клоунаде расстраивает только одно: когда ситуация сложится критически (а она, таки, сложится), Россия опять придет на выручку. В таких случаях УРина, тихонечко, временно, сворачивает свои подобные решения в трубочку и прячет их в задницу. Чтобы потом снова достать их оттуда, когда опасность уже миновала.
Гость249038
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Гость246786
Так читай внимательно: "до 1 октября" - аккурат до первых морозов. Вот жеж хохлятские понторезы! :)))
согласен ..... хитрожопый народец :)
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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РУина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Очень верное решение ЖИДовской власти и её свидомого рабского укроСКОТА! Зачем покупать, если можно чубатых хохлоБАБУТНОА заставить бесплатно крутить динамо-машины, установленные на старые велосипеды! Сала Урине!
Анатолий Хмельницкий
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Повелитель хохлов
И срочно взорвите все линии передачи электроэнергии.
Опыт уже есть. Ломать не строить.
Повелитель хохлов
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И срочно взорвите все линии передачи электроэнергии.
крым наш
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не В,а НА
Гость234287
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Молодцы! Осталось отказаться от Российского газа, угля, нефтепродуктов и Днепровской воды!
гость
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Ну видать напердите как то сами. А чё не навсегда? Очко жим жим бандерлоги?
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