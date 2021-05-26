Президент рассказал о последствиях провокаций Запада

Возникновение вооруженного конфликта на территории Белоруссии может стать началом новой мировой войны. Об этом заявил сегодня, 26 мая, глава республики Александр Лукашенко.

Таким образом лидер предостерег недоброжелателей страны от провокационных мер, предупредив, что вспышка в республике станет началом глобального конфликта. Лукашенко напомнил, что Белоруссия находится в центре европейской части планеты.

Президент также заявил, что располагает информацией о тех, кто стремится к демонизации Белоруссии. Несмотря на небольшие масштабы республики, армия даст адекватный отпор, передает РИА "Новости".

"Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", – заявил глава государства в ходе выступления в парламенте.

Лидер также заявил, что в этой войне страна не рассчитывает на победу. Тем не менее, уверен Лукашенко, республика не останется одна, пишет БелТА.

"Вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" – призвал Лукашенко.

Также глава государства заявил, выступая в парламенте, что после Белоруссии недоброжелатели примутся устраивать козни против России, что является их основной целью.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне сообщила о готовящейся волне протестов в республике. Оппозиционер заявила, что страна стала "черным пятном" на политической карте мира из-за действий официального Минска.



