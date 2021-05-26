Вооруженный конфликт в Белоруссии приведет к мировой войне - Лукашенко

Вооруженный конфликт в Белоруссии приведет к мировой войне - Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru
Президент рассказал о последствиях провокаций Запада

Возникновение вооруженного конфликта на территории Белоруссии может стать началом новой мировой войны. Об этом заявил сегодня, 26 мая, глава республики Александр Лукашенко.

Таким образом лидер предостерег недоброжелателей страны от провокационных мер, предупредив, что вспышка в республике станет началом глобального конфликта. Лукашенко напомнил, что Белоруссия находится в центре европейской части планеты.

Президент также заявил, что располагает информацией о тех, кто стремится к демонизации Белоруссии. Несмотря на небольшие масштабы республики, армия даст адекватный отпор, передает РИА "Новости".

"Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", – заявил глава государства в ходе выступления в парламенте.

Лидер также заявил, что в этой войне страна не рассчитывает на победу. Тем не менее, уверен Лукашенко, республика не останется одна, пишет БелТА.

"Вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" – призвал Лукашенко.

Также глава государства заявил, выступая в парламенте, что после Белоруссии недоброжелатели примутся устраивать козни против России, что является их основной целью.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне сообщила о готовящейся волне протестов в республике. Оппозиционер заявила, что страна стала "черным пятном" на политической карте мира из-за действий официального Минска.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость241534
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Гость248334
Вот войны-то запад и не хочет. Он хочет переворот организованной при помощи купленной <цензура> внутри страны, а таких всегда можно найти которые за бочку варенья все готовы продать.
Читает мысли на расстоянии. Вундеркинд, а может ундервуд, а может ненормальный.
Гость247394
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Гость240642
Я понял почему у каклов пуканы горят. Батька у них хочет забрать гордое звание центра Европы
Отсталый. Он уже 26 лет говорит, что Белоруссия центр Европы.
Гость247418
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Надо деда слить, чтобы не было войны.
Гость248334
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Вот войны-то запад и не хочет. Он хочет переворот организованной при помощи купленной <цензура> внутри страны, а таких всегда можно найти которые за бочку варенья все готовы продать.
Гость248657
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не трогайте меня
гость
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Мировая война из за кучи картошки? Это зеля номер два только усатый и с клюшкой хоккейной.
Гость240642
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Я понял почему у каклов пуканы горят. Батька у них хочет забрать гордое звание центра Европы
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