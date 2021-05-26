Володин предложил новую схему финансирования регионов

Володин предложил новую схему финансирования регионов
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Помощь должна быть адресной, учитывающей реальное положение субъекта, уверен спикер

В России необходимо выработать новый подход к преодолению разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. На это указал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его оценке, прежние методики, предложенные Минфином, себя не оправдали: за последние годы регионов-доноров больше не стало.

На сегодняшний день в России есть откровенно бедные и богатые регионы, разрыв между ними доходит до семи раз. Президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию, указал на недопустимость такой ситуации. Как это исправить, спикер Госдумы предлагает правительству подумать вместе с парламентариями.

"Давайте вместе открыто вырабатывать эти методики, широко их обсуждать. И вместе нести ответственность за их эффективность. Как это требуют президент и обновленная Конституция",

– призвал Володин. Со своей стороны, он предложил отказаться от единой формулы выделения дотаций регионам. По его мнению, помощь должна быть адресной, учитывающей конкретную ситуацию в субъектах.

В частности, сейчас Минфин планирует направить 337 млрд рублей на погашение задолженностей в регионах, а также распределить 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты.

"Считаем, необходимо в первую очередь поддержать тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить",

написал Володин в своем телеграм-канале.

Накануне депутаты обсудили в первом чтении законопроект о поддержке регионов. Договорились, что ко второму, основному, чтению правительство внесет предложения по обновлению методик и формул, от которых зависит распределение средств. "Вопрос на контроле", – предупредил спикер.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей