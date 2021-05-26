Дипломату уже вручили соответствующий документ

Из Москвы высылают болгарского посла Атануса Крыстина. Он объявлен персоной нон грата в РФ, проинфомировали в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Дипломат уже получил соответствующий документ. В среду, 26 мая, его позвали в МИД, где и вручили ноту, отметили в ведомстве.

Эта мера принята в ответ на "ничем не мотивированное решение" апрельское решение болгарских властей. Тогда в Софии был объявлен персоной нон грата работник российского диппредставительства, пояснили в МИД.

Ранее "Утро.ру" писало, как из посольства США в Москве экстренно выносили вещи. Американские дипломаты не забыли даже цветок в горшке.

До этого стало известно о планах Москвы зеркально ответить Болгарии на высылку дипломатов. Планировалось отправить из Москвы двух сотрудников болгарского посольства.